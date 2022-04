Al via la partnership Lega B – OneFootball

La Lega Nazionale Professionisti Serie B, la seconda lega calcistica italiana, assieme a OneFootball, la più grande piattaforma multimediale al mondo, hanno annunciato oggi una partnership di contenuti globali al fine di supportare la strategia digitale del campionato.

Con l’obiettivo di portare ai tifosi un gioco più autentico e responsabile, la Lega Serie B è diventata un punto di riferimento nazionale per l’innovazione digitale e come fabbrica di talenti. Numerosi calciatori italiani hanno iniziato la loro carriera nel campionato cadetto prima di diventare campioni nella massima categoria e rappresentare la nazionale, tra cui Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Ciro Immobile.

Grazie a questa partnership, gli utenti di OneFootball di tutto il mondo avranno accesso agli ultimi contenuti originali della Lega B, tra cui notizie, statistiche e risultati delle partite di ogni giornata tramite l’app e il sito web. Inoltre, chi risiede in Italia potrà anche guardare gli highlights delle partite della Serie BKT. I contenuti editoriali saranno disponibili in italiano.

In occasione del lancio di questa partnership, OneFootball ha potuto intervistare in esclusiva il Presidente della Lega Serie B, Mauro Balata.

La nuova collaborazione si basa sulla consistente offerta di streaming da parte di OneFootball in Italia, che include gli highlights di tutte le partite di Serie A e Serie BKT per i fan in Italia.

L’obiettivo di OneFootball è alimentare la passione per il calcio mondiale. Raggiungendo 100 milioni di tifosi in tutto il mondo ogni mese, OneFootball è la piattaforma multimediale di calcio più popolare per la nuova generazione di appassionati. È l’unica app con uno streaming completamente personalizzato per notizie non-stop del proprio club preferito e l’unica azienda a offrire singole partite di calcio in diretta in-app su base gratuita e pay-per-view.

Con lo spirito che il calcio dura più di 90 minuti, OneFootball gestisce una redazione aperta 24 ore su 24 per fornire ai fan di tutto il mondo i contenuti calcistici completi che desiderano: dalle statistiche e risultati in diretta di centinaia di campionati e competizioni in tutto il mondo alle ultime notizie, highlights, live streaming, voci di mercato e tanto altro. L’integrazione nativa dalla rete di OneFootball di oltre 300 content creator, club, federazioni ed emittenti indipendenti aggiunge oltre 120.000 contenuti al mese. OneFootball è disponibile in 12 lingue ed è l’app sportiva più votata al mondo, sulla base di milioni di recensioni su App Store e Google Play. Fondata nel 2008, l’azienda ha sede a Berlino e uffici regionali a Londra, New York, Città del Messico, Singapore, Il Cairo, Istanbul e Rio de Janeiro.

Nel dicembre 2020, OneFootball ha acquisito Dugout per rimodellare il panorama dei media digitali del calcio e formare la più grande attività di gestione media del calcio digitale al mondo. L’acquisizione ha visto Arsenal, Barcellona, ​​Bayern Monaco, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real e Olympique de Marseille unirsi a OneFootball come azionisti. Nel marzo 2021, OneFootball ha accolto altri tre azionisti con la FA tedesca, Borussia Dortmund e Tottenham Hotspur.