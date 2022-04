FIFA: Romy Gai nominato nuovo Chief Business Officer (CBO)

(di Emanuele de Laugier) – La FIFA ha annunciato la nomina di Romy Gai come nuovo Chief Business Officer, subentrando a Kay Madati che, per ragioni personali, lascerà nei prossimi mesi l’organizzazione e la sua carica di Chief Commercial Officer. Madati continuerà a lavorare per il massimo organo calcistico mondiale fino a fine giugno per supportare la divisione commerciale nella gestione del periodo di transizione.

Gai, nativo di Torino, si unisce alla FIFA dall’AWE International Group, di cui era Presidente dal 2015, e prima ancora la sua carriera professionale comprende 14 anni come Chief Revenue Officer & Marketing Director e CEO Assistant alla Juventus(1992-2006), ed un periodo come CEO dell’UAE Football League (UFL) negli Emirati Arabi Uniti (2008-2010).

“In qualità di Chief Business Officer, la nomina di Romy rafforzerà ulteriormente l’impegno della FIFA nei confronti dei nostri partner commerciali e di marketing”, ha affermato il Segretario generale della FIFA Fatma Samoura. “Ha avuto un coinvolgimento a vita nel calcio e siamo lieti di avere la sua esperienza per aiutare a plasmare le nostre future iniziative imprenditoriali in tutto il mondo”.

Romy Gai ha aggiunto: “La FIFA ha molte opportunità per far crescere il calcio nel nostro mondo in rapida evoluzione e non vedo l’ora di garantire che la nostra squadra commerciale svolga un ruolo sostanziale nell’assicurare che l’organo di governo del calcio mondiale sia al centro di tutti questi importanti sviluppi d’affari, al fine di avvantaggiare il nostro sport a livello globale”.