Al via la campagna abbonamenti dell’Ascoli Calcio (Serie B) ideata da Social Media Soccer

“SCORRE NEL SANGUE”: con questo claim l’Ascoli Calcio ha lanciato la campagna abbonamenti s.s. 2022/23 valida per assistere alle 19 partite di campionato di Serie BKT in programma allo stadio Del Duca.

Il club bianconero ha voluto accendere i riflettori sui tifosi, penalizzati negli ultimi due anni dalle restrizioni legate al Covid. La campagna di comunicazione (studiata quest’anno dalla società capitolina “Social Media Soccer”) prende spunto dalle immagini, divenute virali, del ritrovamento di decine di palloni da calcio sul tetto della chiesa di S. Tommaso ad Ascoli, palloni appartenuti a generazioni di bambini. Il messaggio è veicolato attraverso Annalisa, Massimo, Gianfranco e Bianca, componenti di una famiglia di tifosi bianconeri, una famiglia come tante, che testimonia come la passione per l’Ascoli si tramandi di padre in figlio perché il bianconero è un qualcosa che “scorre nel sangue”.

L’Ascoli Calcio ha tenuto in grande considerazione le esigenze delle famiglie, introducendo, affianco alle preesistenti tariffe “Under 14” e “Under 18”, anche quelle “Donna” e “Over 70”. (fonte: Ascoli calcio)