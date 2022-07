Design raffinato e linee effetto optical per la nuova maglia della Real Sociedad

La Real Sociedad, club storico della Liga Spagnola, e Macron, partner tecnico della realtà basca, hanno svelato le nuove maglie ‘Home’ e ‘Away’ che i Txuri-urdin indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica. Una combinazione tra tradizione e innovazione stilistica con effetti grafici molto impattanti.

La nuova ‘Home’ ha il colletto coreano in maglieria e che si ispira agli anni ’90. La maglia è con le classiche righe verticali bianche e blu formate da ‘pennellate’ ripetute. All’interno delle righe blu, stile brush, troviamo un motivo grafico formato da altre pennellate di tre toni di blu diversi che formano una sorta di camouflage e danno profondità alla maglia, oltre che un deciso tocco artistico. Le righe sono presenti anche nella parte bassa posteriore, mentre piu’ in alto il pattern con le pennellate di vari blu è ben visibile. Il backneck è personalizzato con il logo della Real Sociedad, lo sfondo che richiama la grafica della maglia e la scritta REALAREN BIHOTZA (Il cuore del Real).

Nel retro, sotto al colletto, in silicone, è applicata la Ikurrina, la bandiera basca. Sul petto, a destra e in bianco, è presente il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lo stemma della Real Sociedad, replicato in grafica embossata e tono su tono sotto lo stemma stesso. I pantaloncini sono bianchi con bande laterali che riprendono il motivo a pennellate di blu presente sulla maglia. I calzettoni sono bianchi con bordo superiore blu e al centro una serie di righe orizzontali di blu diversi. Ad altezza caviglia il Macron Hero, sul polpaccio l’acronimo RS.

La versione “Away” è total black con colletto alla coreana con bordi bianchi e blu, dettaglio presente anche sui bordi manica e negli spacchetti sul fondo maglia. Il backneck è, come nella maglia Home, personalizzato con lo sfondo a pennellate blu e la scritta REALAREN BIHOTZA. La Ikurrina è presente in stampa siliconata nel retrocollo. La particolarità grafica che caratterizza la maglia sono le righe orizzontali, optical, tono su tono e spezzate, ripetute su tutta la parte anteriore e sulle maniche. Sul petto, entrambi in blu e in silicone, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma della Real Sociedad. Il kit è completato da pantaloncini neri e calzettoni neri con due righe orizzontali bianca e blu sul bordo superiore.