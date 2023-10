Al via i preparativi della 37ima Wizz Air VeniceMarathon

A pochissimi giorni dalla 37ima Wizz Air Venicemarathon, il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto i vertici della società organizzatrice per un saluto ufficiale prima del tradizionale appuntamento sportivo che domenica 22 ottobre vedrà coinvolta l’intera Città Metropolitana di Venezia. Brugnaro ha rivolto i suoi migliori auguri per la buona riuscita dell’evento e il presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva, ha colto l’occasione per ringraziarlo personalmente, estendere un ringraziamento anche a tutti gli uffici del Comune di Venezia coinvolti a supporto dell’organizzazione e, infine, omaggiarlo dell’esclusiva t-shirt ufficiale della manifestazione che quest’anno si ispira alla gondola, uno dei simboli più iconici e universalmente riconosciuti della città. Domani, mercoledì 18 ottobre, è in programma la conferenza stampa ufficiale di presentazione della 37ima Wizz Air Venicemarathon alle ore 14.30 all’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia, via Forte Marghera 191 a Mestre. Nella foto si riconoscono da sinistra il vice presidente di Venicemarathon Stefano Fornasier, il presidente Piero Rosa Salva, il sindaco Luigi Brugnaro, l’amministratore unico di Venicemarathon Mara Carraro e il coordinatore generale Lorenzo Cortesi.