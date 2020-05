WEBINAR SERIES – MASTER IN SPORT BUSINESS MANAGEMENT (ISTUD)

WEBINAR SERIES – MASTER IN SPORT BUSINESS MANAGEMENT (ideato e coordinato da ISTUD)

“Il mondo dello Sport oltre il lockdown: Fare squadra per ripartire”

in programma il prossimo giovedì 7 maggio 2020 – ore 17.00

Il Webinar, condotto dal Direttore Scientifico del Master in Sport Business Management ISTUD, Alessandro Siviero, vedrà la partecipazione straordinaria di Lorenzo Amoruso, ex calciatore con passati in prestigiose squadre tra cui Glasgow Rangers, Fiorentina, Blackburn Rovers, e oggi manager affermato del settore, insieme a Antimo Martino, Capo Allenatore della Fortitudo Bologna, una delle più importanti società di pallacanestro italiane e Vittorio Angelaccio, manager con esperienza ventennale nella sport industry e Field Project Coordinator del Master ISTUD.

Lorenzo Amoruso – ex calciatore e oggi opinionista sportivo

Antimo Martino – Head Coach, Fortitudo Bologna Basket

Sospensione del campionato di calcio di Serie A e delle altre leghe internazionali, stop al mondo del basket, del volley, dei motori e di tutti gli altri sport di squadra e individuali; rinvio di un anno delle Olimpiadi giapponesi e slittamento a ottobre della partenza del Giro d’Italia di ciclismo. Sono alcuni degli eventi più significativi che hanno interessato lo sport in queste settimane.

Il Coronavirus ha rivoluzionato la vita di tutti la sport industry non poteva essere da meno, con decisioni importantissime che avranno delle ricadute per i prossimi mesi e probabilmente anni.

Da dove si può ripartire e quali scenari si iniziano a intravedere? Quale il punto di vista dei protagonisti diretti ? Come stanno reagendo e reagiranno i tifosi? E quanto chi vive e ha vissuto la dimensione del campo, degli allenamenti, della preparazione, può insegnare anche a chi dovrà lavorare per la gestione dell’emergenza dentro le società, le federazioni, le aziende?

Il concetto di squadra, di resilienza, di leadership sono stati presi in passato dal mondo sportivo e applicati a numerosi altri ambiti, e proprio per questo tutto lo sport italiano e internazionale possono essere oggi un punto di riferimento per l’intera società.

Sport Economy e coronavirus: cosa è successo e cosa potrà succedere

“La voce dal campo” dei protagonisti: testimonianze di Lorenzo Amoruso e Antimo Martino

Settore Sport e alta formazione: la proposta e i vantaggi

Alessandro Siviero, Direttore Scientifico Master in Sport Business Management ISTUD

Lorenzo Amoruso, ex calciatore con licenza Uefa Pro per allenatori e licenza DS e da svariati anni opinionista sportivo

Antimo Martino, Head Coach – Fortitudo Bologna Basket

Vittorio Angelaccio, manager e Field Project Coordinator del Master in Sport Business Management ISTUD

