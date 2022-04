Al 1° anno in Premier League, il Leeds United triplica il fatturato e registra un utile di 26 mln di sterline per la stagione 2020/21

Il presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani (nella foto in primo piano), ha commentato la pubblicazione dei numeri del club per l’anno finanziario 2020/21.

Il Leeds United (club di English Premier League) ha registrato un utile lordo di 26 milioni di sterline per l’anno finanziario 2020/21. Il periodo corrisponde alla prima stagione di ritorno in Premier League dopo 16 anni di assenza.

Nonostante gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, il fatturato è aumentato da 54 milioni di sterline a 171 milioni. Le entrate dei diritti televisivi addizionali hanno giocato un ruolo chiave nell’inversione di tendenza rispetto alla perdita di 62 milioni di sterline nel loro ultimo anno di Championship, ma le finanze del Leeds United sono state potenziate anche da nuovi accordi di sponsorizzazione, compresi gli accordi con Adidas e lo sponsor di maglia SBOTOP (marchio di betting).

Il presidente Andrea Radrizzani ha dichiarato: “Angus, Victor e io abbiamo lavorato instancabilmente per assicurare che la nostra squadra sia competitiva in Premier League, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria del club. I conti mostrano che siamo sulla strada giusta. Insieme ai nostri partner, continueremo a investire responsabilmente nel club in modo da poter raggiungere i nostri obiettivi dentro e fuori dal campo”.

Dal 2017, anno in cui Radrizzani ha preso il controllo del club, è la prima volta che il Leeds registra un profitto simile e solo la seconda volta dal 2011.