Betting: Sbotop sostiene il Leeds United (EPL)

Il Leeds United FC (azienda legata al patron italiano, l’imprenditore Andrea Radrizzani), tornato in English Premier League al termine della stagione 2019/20, dopo 16 lunghi anni di assenza, è legata per la sponsorizzazione di maglia a Sbotop, bookmaker con sede nell’Isola di Man. Il nuovo main sponsor è anche il betting partner del club dello Yorkshire (vincitore due anni fa della Football Championship). Il logo sarà visibile sulle divise della prima squadra e sul materiale di allenamento, oltre ad una serie di azioni promozionali rivolte esclusivamente alla tifoseria. Un investimento stimato in 7,5 milioni di euro su base stagionale.

Nel campionato in corso il Leeds presenta un portfolio di 24 aziende partner, di cui ben due nel mercato delle scommesse (Sbotop e il concorrente Bet365).

Per il Leeds Utd (attualmente al 16° posto in classifica) si tratta del secondo bookmaker consecutivo, nel ruolo di sponsor di maglia: in precedenza, sulle divise della squadra, era visibile il logo di “32Red“, azienda del gruppo Kindred.

Sbotop, conosciuto precedentemente con il nome “Sbobet“, ha come mercato principale l’Asia (con quartier generale nelle Filippine). La presenza in Premiership e la forte proiezione dei diritti tv all’estero ha spinto i vertici di Sbotop a investire sui “Whites”. Il Leeds, grazie al nuovo contratto di sponsorship, sbarcherà sui mercati dell’Estremo oriente e, più in generale, potrà essere conosciuto da grandi marchi di profilo internazionale.