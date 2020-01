Adams (ministro per lo Sport UK) preoccupato per gli investimenti in sponsorship del betting

«Il legame del calcio con le scommesse» costituirà una parte fondamentale della «revisione imminente» del governo britannico del Gambling Act del 2005: lo ha detto Nigel Adams, ministro britannico per lo Sport e il digitale (DCMS), in un’intervista a BBC Sport, in cui ha espresso le sue preoccupazioni sul fatto che il calcio è «troppo dipendente» dalle sponsorizzazioni del gioco.

Uno dei motivi di preoccupazione particolare per il ministro è che le sponsorizzazioni di scommesse hanno «normalizzato il gioco d’azzardo tra i fan più giovani», dato che la metà dei club della Premier League ha uno sponsor di scommesse sulle magliette, mentre la English Football League (EFL) è sponsorizzata da Sky Bet. In questa stagione, molti operatori di scommesse hanno rivisto i loro accordi di sponsorizzazione per promuovere il gioco responsabile e la responsabilità sociale. (fonte: Agipronews)