Acronis nuovo partner tecnologico di Liverpool FC

Acronis, leader globale della cyber protection, ha annunciato oggi la partnership pluriennale con il “Liverpool Football Club”: l’azienda diventa il partner ufficiale della squadra per le esigenze di backup e archiviazione digitale.

Secondo l’accordo di partnership, Acronis fornirà al Liverpool FC soluzioni innovative per il backup digitale e il cloud, destinate ai dati, alle applicazioni e ai sistemi della squadra. Acronis offre al team inglese l’opportunità di integrare i cinque vettori SAPAS della cyber protection: salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza, per garantire una gestione efficiente dei carichi di lavoro.

L’annuncio è stato diffuso durante l’Acronis #CyberFit Day, un evento che si è tenuto presso la sede del Liverpool il 19 dicembre 2019. All’evento sono intervenuti Billy Hogan, direttore commerciale del Liverpool, Enrico Tizzano, vicepresidente senior del team Technology and Transformation e Serguei Beloussov, fondatore e CEO di Acronis. Anche Ian Rush, leggenda del Liverpool, ha fatto una fugace apparizione all’evento.

Tizzano ha apertamente manifestato il suo ottimismo rispetto all’obiettivo della partnership, la trasformazione digitale del club. “Puntiamo costantemente a migliorare il modo in cui archiviamo e condividiamo i file e le informazioni strategiche; per questo non vediamo l’ora di avviare la collaborazione con Acronis. Questo nostro nuovo partner ufficiale offrirà una soluzione per ogni esigenza di backup e archiviazione globale della squadra. I dati hanno assunto oggi un valore straordinario: archiviare e accedere in modo sicuro ed efficiente a queste informazioni è funzionale al modo in cui operiamo, come azienda e come squadra calcistica.”

“Lavorare in stretta collaborazione con Acronis è un privilegio che non vediamo l’ora di sfruttare: la sua esperienza e l’innovazione nelle tecniche di backup e archiviazione dei dati ci permetteranno di gestire al meglio le nostre esigenze di utilizzo dei dati, dalla quantità di informazioni che usiamo, alla rapidità di consumo e condivisione, alla capacità di fare tutto questo da varie posizioni.”

Acronis ha già sottoscritto diverse partnership in ambito sportivo, con squadre di calcio, baseball e scuderie di Formula Uno. Fa parte della Fenway Sports Group, società sportiva americana e casa madre dei Boston Red Sox e della scuderia automobilistica Roush Fenway Racing.

Acronis aiuta questi team a diventare #CyberFit offrendo loro soluzioni di protezione informatica facili, efficienti e sicure per i carichi di lavoro dei dati mission-critical. I prodotti offerti sono progettati per la protezione a 360° di tutti i dati, le applicazioni e i sistemi, e miglioreranno significativamente l’efficienza con cui i club gestiscono queste risorse.

“A questi livelli di competizione, i dati sono un asset strategico. La tecnologia Acronis è perfetta per aiutare le organizzazioni che operano in ambienti ad alta pressione e con un consumo intensivo dei dati digitali. Siamo orgogliosi della partnership con questa squadra leggendaria, certi che la collaborazione futura sarà vantaggiosa per entrambe le parti”, ha affermato Serguei Beloussov, Fondatore e CEO di Acronis.