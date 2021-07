Finanziamento statale da 102 milioni di euro per la CTS Eventim da parte del governo tedesco

(di Guido Paolo De Felice) – Continua senza sosta l’impegno del governo federale tedesco per supportare le aziende che hanno subito gravi perdite a causa dello stop imposto dalla pandemia da Coronavirus. Questa volta a beneficiare di un importante aiuto statale è la CTS Eventim, società di biglietteria ed intrattenimento di eventi live: l’importo complessivo del finanziamento governativo “straordinario” ammonta a ben 102 milioni di euro, con l’obiettivo di ripianare parte dei mancati profitti relativi ai mesi di novembre e dicembre dello scorso anno.

Il denaro è destinato a rafforzare il risultato dell’esercizio in corso e la liquidità della società.

Il finanziamento per CTS arriva dopo che la società ha riferito che le entrate del gruppo nel 2020 sono diminuite dell’82,2% su base annua a 256,8 milioni di euro (2019: 1.443 miliardi di euro).

Tuttavia, nonostante la campagna vaccinale proceda speditamente, l’emorragia per le casse del gigante dell’intrattenimento dal vivo sembra ancora lontana dall’arrestarsi.

Le vendite della CTS Eventim, infatti, nel primo trimestre del 2021 sono diminuite dell’89,4%, passando da 184,6 milioni di euro a 19,6 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile normalizzato ante imposte, interessi, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) è sceso da 13,5 milioni a meno 19,6 milioni di euro.

Nel segmento Live Entertainment, le vendite nel primo trimestre del 2021 sono diminuite del 93,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. ammontando complessivamente a 6,8 milioni di euro (nello stesso periodo del 2020, il fatturato aveva raggiunto i 108,6 milioni di euro).

Dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del 2020, Klaus-Peter Schulenberg, amministratore delegato di CTS Eventim, si è dimostrato molto positivo per l’anno a venire, affermando che l’azienda si farà trovare “preparata in modo eccellente” per la riapertura del settore live.

Lo stesso Schulenberg ha affermato: “Con la nostra accorta gestione dei costi su vasta scala fin dall’inizio della crisi e grazie alla nostra prudente gestione economica negli anni precedenti, ci ritroviamo in una posizione superba per cogliere tutte le occasioni che arriveranno nel momento in cui gli spettacoli dal vivo tornano nelle sale da concerto e la nostra attività potrà riprendere a pieno regime.”

Per tutto il 2020, la società ha continuato l’espansione internazionale della sua rete di promotori Eventim Live, fondando il Gadget abc Entertainment Group in Svizzera, collaborando con il leggendario promoter statunitense Michael Cohl e acquisendo una quota di maggioranza del Barracuda Group in Austria.

“In considerazione della crescente disponibilità di vaccini e test rapidi e dei progressi delle campagne di vaccinazione,” – ha infine aggiunto Schulenberg – “ci sono buone prospettive che il nostro comparto industriale possa iniziare a tornare alla normalità nei prossimi mesi“.

Va sottolineato, inoltre, che la CTS Eventim ha continuato ad espandere la propria attività anche nel 2021, con l’acquisizione del promotore berlinese DreamHaus, guidato da Matt Schwarz, portando la sua rete di promotori Eventim Live alla quota di 36 promotori in 15 diversi Paesi.