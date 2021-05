ACCORDO TRA CIO E PFIZER SUI VACCINI IN VISTA DEI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2021

(di Lorenzo Di Nubila) – In base all’accordo raggiunto tra il Comitato olimpico internazionale (CIO) e il gigante farmaceutico Pfizer, i vaccini anti-Covid 19 verranno somministrati a tutti gli sportivi delle nazioni non in grado di poter distribuire dosi ai propri atleti.

A seguito delle mosse dei rispettivi governi di Italia e Corea del Sud la scorsa settimana, la Gran Bretagna si è trovata nella posizione di essere l’unica delle prime dieci nazioni vincitrici di medaglie di Rio 2016, oltre al Giappone, a non garantire ai propri atleti dosi “prioritarie”.