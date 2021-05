ED SHEERAN SARA’ LO SPONSOR DI MAGLIA DELL’IPSWICH TOWN FC

(di Lorenzo Di Nubila) – Ed Sheeran, noto cantante britannico (prevalentemente musica pop con elementi folk e soul, oltre a forti influenze derivanti dalla musica tradizionale irlandese), entra ufficialmente a far parte del mondo del calcio UK.

Football League One”). Nato ad Halifax, nel West Yorkshire, ha scelto di diventare lo sponsor ufficiale della maglia del club di cui è fan, l’ Ipswich Town Football Club (squadra militante nella 3a divisione inglese, la “).

L’accordo non include solo la prima squadra maschile, ma si estende anche alla prima squadra calcistica femminile.

Intervistato dal sito ufficiale dell’Ipswich Town, Ed Sheeran ha spiegato la sua decisione: “Il club è una parte importante della community e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno. Mi sono sempre piaciuti i miei viaggi a Portman Road e non vedo l’ora di tornarci non appena i tifosi potranno entrare di nuovo negli stadi“. A metà classifica nella terza serie, l’Ipswich proverà a tornare nella massima serie grazie al cambio di proprietà: “Con l’arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci saranno sicuramente tempi entusiasmanti per i fan dell’Ipswich, me compreso”, ha aggiunto. Il logo con cui Ed Sheeran comparirà sulla maglia non è stato ancora svelato nella sua completezza. Sono per il momento apparsi alcuni simboli “+”. “x” e “%”. Di fatto sono i titoli dei suoi primi tre album, oltre alla parola “tour” che sostituirà la scritta “Carers Trust”, che appariva ben visibile sul fronte maglia dei giocatori.

La direttrice delle vendite del club britannico, Rosie Richardson, ha spiegato ai media: “Tutto sarà rivelato in tempo. Siamo ovviamente entusiasti che Ed abbia accettato di diventare il nostro sponsor della maglia per la prossima stagione. Ho lavorato con Ed e il suo team di gestione su varie iniziative nel corso degli anni e ho accolto Ed ei suoi ospiti a Portman Road per molte partite. Ha mostrato il suo sostegno alla sua città natale in molti modi e questo fa di lui un grande esempio. Non vediamo l’ora di vedere Ed e ogni altro sostenitore di nuovo a Portman Road la prossima stagione“.