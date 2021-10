AC MILAN ANNUNCIA “FROM MILAN TO MANY: WATCH PARTIES”, NUOVO FORMAT PER AZZERARE LE DISTANZE 

(di Fabio Sesti) – AC Milan ha annunciato l’evento “From Milan to Many: Watch Parties”, nuovo format ideato per la tifoseria internazionale dei rossoneri che vedrà il club organizzare dei momenti di socializzazione in giro per il mondo, permettendo ai tifosi locali di seguire una partita della propria squadra del cuore in una location esclusiva con una leggenda del Milan.

“From Milan to Many: Watch Parties” parte ufficialmente la prossima settimana con due eventi. Il primo avrà luogo il 3 novembre nella cornice internazionale di Expo 2020 Dubai, dove il club sarà rappresentato dal brand ambassador Daniele Massaro. La leggenda rossonera per l’occasione porterà con sé il trofeo della Champions League vinto dal Milan contro il Barcellona nel 1994 grazie ad una sua doppietta, insieme ad altri cimeli come gli scarpini e la maglietta che indossò per quella finale. Scarpini e maglietta rimarranno poi in mostra al Garden on 1 Sports Lounge per il resto della durata di Expo 2020 Dubai. Il secondo sarà il 7 novembre in occasione del derby di Milano, che sarà trasmesso presso l’esclusivo club 40/40 di JAY-Z a Manhattan, al 6 West 25th St di New York City: ciò in virtù della collaborazione avviata tra AC Milan e Roc Nation, società di intrattenimento fondata proprio dalla star JAY-Z.

Il format ha lo scopo di azzerare le distanze e rappresenta un nuovo strumento di fan engagement per portare il brand AC Milan e i suoi valori in giro per il mondo, rafforzando ulteriormente il legame con la fanbase internazionale.