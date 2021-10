Gi Group si conferma “Top Partner” del Cesena FC (Serie C)

Dopo il biennio 2019-21, la prima multinazionale del lavoro a capitale completamente italiano si è legata al “Cavalluccio” anche per le prossime due stagioni.

Tra i tredici Top Partner che affiancano il Cesena in questo campionato di Serie C ha confermato la propria presenza Gi Group che, dopo il biennio 2019-2021, si è legato al Cavalluccio anche per le prossime due stagioni.

Nata nel 1998, oggi Gi Group è la prima multinazionale del lavoro a capitale completamente italiano e il terzo player nel mercato delle agenzie per lavoro in Italia con le sue duecento filiali a coprire tutto il territorio, oltre ad essere presente in altri venticinque Paesi nel mondo.

Il core business di Gi Group è legato alla ricerca e selezione del personale finalizzato alla somministrazione del lavoro, ma ad esso si aggiungono altri servizi quali la formazione, l’outsourcing e la consulenza alle aziende.

“La partnership con il Cesena – ha affermato Enrico Rava, Area Manager Romagna di Gi Group – nasce dalla volontà di essere al fianco di un club che ha una storia e un radicamento sul territorio molto importanti. Nel Cesena vediamo, messi su una maglia da calcio, valori come la tradizione, la crescita dei giovani, l’identità del proprio brand, la voglia di essere protagonisti nel proprio settore. Tre anni fa è partito un progetto serio a livello sportivo e, quando si parla di progetti di rinascita, crediamo che il territorio vada accompagnato: ecco perché abbiamo voluto condividere questo viaggio quando è partito e non aspettare il giorno in cui il Cavalluccio sarà di nuovo in serie A”.