Abodi (MinSport): Ulteriore sostegno per l’organizzazione di eventi sportivi

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato l’Avviso per la selezione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. Quest’anno, per semplificare l’accesso, le domande dovranno essere presentate tramite una nuova piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento.

Sono state messe a disposizione risorse per 5,7 milioni di euro per finanziare progetti per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale che prevedono l’assegnazione di titoli riconosciuti dalle Federazioni di riferimento, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

“Abbiamo fortemente voluto dare ulteriore sostegno in particolare a ASD e SSD, in forma singola o associata, FSN, DSA, EPS, e per i Comitati organizzatori regolarmente riconosciuti, per incentivare l’organizzazione di eventi che contribuiscano non solo alla promozione della propria disciplina sportiva, ma che siano da traino per tutto il movimento dello sport di base inserendo come indispensabili per la valutazione delle proposte alcuni elementi che devono quindi essere il vero valore aggiunto: impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese; grande attenzione all’inclusione, alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica; alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione e comunicazione dell’evento”, dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.