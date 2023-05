Organizzato dal MASTER IN MARKETING E MANAGEMENT DELLO SPORT

Diretto dalla Prof.ssa Simonetta Pattuglia e presieduto dal Prof. Sergio Cherubini

In collaborazione con il MASTER IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE E DEI MEDIA

Appuntamento venerdì 19 maggio, alle ore 15.00, presso l’aula TL della Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata, con il workshop “Metaverso & Sport: sviluppi e scenari della nuova rivoluzione digitale”.

Introduce il workshop la Prof.ssa Simonetta Pattuglia, Direttrice del Master in Marketing e Management dello Sport e Master in Economia Management della Comunicazione e dei Media e Marcel Vulpis, Direttore Responsabile dell’Agenzia Stampa Sporteconomy.it.

Intervengono Roberto Ciccioli, Esperto di tematiche legate al Metaverso; Geo Ceccarelli, Chief Growth Officer Spencer&Lewis; Barbara Ricci, Presidente e CEO, SportWide Group; Romina Patrignani, COO WeArena Entertainment S.p.A. Conclude i lavori il Prof. Sergio Cherubini, Presidente del Master in Marketing e Management dello Sport.

“La nuova rivoluzione digitale sta andando verso una integrazione sempre più spinta fra information technology, telecomunicazioni, industrie dell’informazione, della comunicazione e dell’intrattenimento. Lo sport si trova al crocevia di questa importante convergenza mediale trovando in sé infrastrutture, persone – operatori, protagonisti e fans – contenuti, mediaticità, finanze. Ecco come dunque assistiamo alla sua iperbole futura nel metaverso che costituirà uno dei mondi possibili dell’internet futuro (già presente in taluni casi) per coloro che sapranno conoscerne tecniche e strategie. Con il nostro incontro di oggi intendiamo portare avanti un discorso che nei nostri Master sta diventando uno dei più potenti leitmotiv per il management del marketing e della comunicazione sportivi” commenta la Prof.ssa Simonetta Pattuglia (nella foto in primo piano).

“In questi ultimi mesi gli scenari collegati al concetto, alla formula del “metaverso” hanno catturato l’attenzione di tutti i potenziali soggetti interessati: dall’industria del largo consumo e dell’intrattenimento, passando per gli utenti destinatari di questa rivoluzione digitale, fino alle principali agenzie di comunicazione e marketing. Non è azzardato affermare che proprio il metaverso possa essere considerato come la nuova frontiera nello sviluppo dell’umanità (soprattutto se si pensa alle molteplici applicazioni). Una nuova modalità di comunicare, fare marketing e/o divertirsi e vivere in un ambiente digitale sempre più vicino alla vita reale di ogni giorno. Probabilmente l’ingresso di colossi come “Meta” (solo per citare il più famoso) ha accelerato determinati processi anche se oggi non sono disponibili alcune tecnologie. Sempre le stesse, tra l’altro, in molti casi non hanno raggiunto quel livello minimo di maturità che il mercato prevedeva inizialmente. E’ anche vero che diversi metaversi, seppure non ancora in grado di rilasciare tutte le opportunità disponibili sulla carta, sono già nati e si stanno sviluppando in tutto il mondo”, ha dichiarato Marcel Vulpis fondatore e direttore dell’agenzia stampa Sporteconomy.it

Il workshop fa parte delle 1.500 ore di attività didattica – sviluppate nella formula phygital, mix metodologico innovativo tra lezioni frontali, case histories, workshop, seminari, sopralluoghi didattici, lezioni da remoto, project work e tre mesi di stage con report finale o progetto operativo – della XXI^ edizione del Master Universitario in Marketing e Management dello Sport.

Il Master si propone di formare i prossimi dirigenti del sistema sportivo allargato, in grado di affrontare con successo le sfide del terzo millennio e rispondere adeguatamente alle esigenze dirigenziali e manageriali poste dalle moderne organizzazioni sportive e dalle imprese ad esse collegate.

In linea con l’obiettivo del Master, “Metaverso & Sport: sviluppi e scenari della nuova rivoluzione digitale” illustra i progetti più interessanti di intelligenza artificiale e tecnologie immersive applicate allo sport, ripercorrendo gli strumenti della comunicazione d’impresa per rispondere alle aspettative del mercato e della società contemporanea.

Il workshop vuole aiutare gli studenti ad acquisire conoscenze sull’evoluzione digitale nel mondo della comunicazione, con un focus sulla “Sports Industry”, per creare progetti innovativi, stimolando la loro curiosità e facendogli scoprire nuovi aspetti di un mondo sempre più dinamico.

Mira quindi a illustrare un modello di comunicazione crossmediale che integri diversi media e operatori in una filiera interconnessa, superando la visione centrata esclusivamente sul prodotto-contenuto, portando in aula casi pratici e virtuosi di sport entertainment con le testimonianze di manager, professionisti e imprenditori del settore.

L’informazione sportiva si integra sempre di più con Il marketing e l’economia, richiedendo nuovimodelli di comunicazione integrata su piattaforme digitali e app mobile per coinvolgere i tifosi-clienti e la creazione di nuovi livelli di esperienza omnichannel.

Per tutti i dettagli sul workshop consultare il link: https://web.uniroma2.it/it/percorso/didattica/sezione/marketing_e_management_dello_sport