49ERS ENTERPRISES AUMENTA LA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL LEEDS UNITED AL 37%

Leeds United Football Club e San Francisco 49ers – guidati rispettivamente dal presidente Andrea Radrizzani e dall’amministratore delegato Jed York – hanno annunciato un nuovo investimento da parte di una società affiliata ai 49ers, portando la quota di minoranza del Leeds United gestita da 49ers Enterprises al 37%. Questo nuovo investimento vede anche Paraag Marathe, presidente di 49ers Enterprises e attuale membro del consiglio di amministrazione del LUFC, diventare il vicepresidente del Leeds United.

“Siamo lieti di accogliere un ulteriore investimento nel nostro club da parte di 49ers Enterprises e sono fiducioso che questa partnership aiuterà il Leeds United a continuare a crescere e diventare la squadra che i nostri sostenitori meritano”, ha detto Radrizzani (nella foto in primo piano).

“Sono sempre stato aperto a portare partner in questo viaggio con me, a patto che queste azioni possano beneficiare la strategia a lungo termine del club. Paraag e il team di 49ers Enterprises sono in una posizione unica per collaborare con me, Angus Kinnear, Victor Orta e il nostro team di gestione per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.

L’annuncio di oggi si basa su una partnership strategica e una partecipazione azionaria iniziata nel 2018, quando 49ers Enterprises ha acquistato il 15% del club da Andrea Radrizzani. Il presidente e proprietario di controllo del Leeds United dal 2017, Radrizzani rimane l’azionista di maggioranza del club della Premier League inglese (EPL).

“Il nostro team della 49ers Enterprises ha sempre condiviso la visione di Andrea Radrizzani di costruire un club potente e vincente nel campionato di calcio più competitivo al mondo, e l’esperienza delle ultime tre stagioni è stata più esaltante di quanto avremmo mai potuto immaginare”, ha detto Marathe.

I tre anni di collaborazione tra Leeds United e 49ers Enterprises hanno visto il club crescere significativamente, registrando ricavi commerciali da record, oltre a guadagnarsi la promozione in Premier League dalla Championship durante la stagione 2019-2020.

“Ora che abbiamo ottenuto la promozione e abbiamo iniziato positivamente il campionato, non c’è momento migliore per guardare al futuro, perché puntiamo a portare questa squadra al livello successivo, inizialmente diventando una squadra affermata in Premier League, prima di inseguire il nostro sogno di riportare il Leeds United in Europa”, ha aggiunto Radrizzani.

“Dobbiamo anche concentrarci sul raggiungimento del nostro potenziale commerciale, sullo sviluppo di Elland Road e delle nostre strutture di allenamento”.

Marathe – supportato dal vicepresidente di 49ers Enterprises Collin Meador e dall’altro personale chiave dei 49ers – sarà più coinvolto nel processo decisionale e nelle operazioni quotidiane del club, procedendo sia nel calcio che nelle operazioni commerciali, come ha fatto per i 49ers negli ultimi 20 anni, e mantiene il suo posto nel consiglio di amministrazione del Leeds United.

Durante il suo lavoro con i 49ers, Marathe ha ricoperto una serie di posizioni di leadership per la franchigia della National Football League (NFL). Come vicepresidente esecutivo delle operazioni di Football, Marathe è molto rispettato nella gestione dei contratti e delle trattative, con una vasta esperienza nella gestione di tutti gli aspetti di un’organizzazione sportiva globale. Mentre era Chief Operating Officer dei 49ers e presidente della squadra, Marathe ha supervisionato l’innovativa progettazione e il processo di costruzione del Levi’s® Stadium, la casa all’avanguardia dei 49ers, riconosciuta a livello internazionale.

“Stiamo aumentando il nostro investimento nel Leeds United ora per sostenere e aumentare l’infrastruttura organizzativa necessaria per rimanere competitivi in Premier League”, ha aggiunto Marathe.

“Siamo impegnati a fare tutto il possibile per aiutare il club a competere per i campionati, contro i migliori club di calcio al mondo, fornendo al contempo un’esperienza elevata per i tifosi a Elland Road”.