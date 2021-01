PUMA PRESENTA LA COLLEZIONE SCUDERIA FERRARI PRIMAVERA/ESTATE 2021

Puma celebra il rinnovo del contratto con la scuderia Ferrari come partner ufficiale e racewear supplier presentando la collezione “scuderia Ferrari” primavera/estate 2021.

La collezione è caratterizzata dalle ultime tecnologie e dalla combinazione di caratteristiche che fondono motorsport e moda. Fin dall’inizio della Formula 1 nel 1950, la Ferrari ha acceso i motori lottando con gli avversari per raggiungere il primo posto. Dal 2004 Puma fa parte della storia della squadra di maggior successo nella storia della Formula 1 come fornitore di abbigliamento da gara e del team. La partnership di licenza tra la Scuderia Ferrari e Puma è stata recentemente rinnovata per consolidare la collaborazione di successo con un altro contratto a lungo termine.

La collezione realizzata per Ferrari si ispira ai colori sfumati dell’auto da corsa mescolati ai contorni e alla forma della carrozzeria. Una miscela di elementi semplici e audaci, combinati al colore, per creare grafiche contrastanti che conferiscono alla collezione caratteristiche originali. La linea include pezzi unici come la Graphic Tee che fa riferimento all’eredità del brand italiano nel motorsport. La linea XTG accende i riflettori sulla Scuderia Ferrari con eleganti lettering presenti sui capi d’abbigliamento.