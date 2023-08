Le maglie degli arbitri della Rugby World Cup 2023 griffate Macron

Una delle ‘squadre’ Macron che sarà sempre in campo durante la Rugby World Cup 2023, in programma in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre, è quella degli Ufficiali di Gara Emirates per i quali Macron firma l’abbigliamento tecnico. I nuovi kit per la RWC 2023, disegnati da Macron alla luce dell’accordo di partnership con World Rugby firmato a gennaio 2022, sono caratterizzati da qualità e tecnicità e realizzati con materiali sostenibili.

Le maglie hanno tutte il collo a polo e sono disponibili in tre le colorazioni: bianco, giallo e blu navy. Anteriormente, posteriormente e sulla manica sinistra sono caratterizzate da una grafica ‘Mobius’ che riprende quella presente nel logo del torneo. Sul petto, a destra il logo Macron Hero, a sinistra il logo della Rugby World Cup France 2023. Al centro delle spalle, dove è inserita la tasca interna per il GPS, è invece presente il logo World Rugby Referee.

La maglia bianca ha il colletto in rosa fucsia, stessa tonalità usata nel design grafico. La versione in giallo ha colletto e grafica in blu navy, mentre quella in blu navy ripropone a contrasto il colletto e la grafica in rosa fucsia. Tutti i kit si completano con pantaloncini e calzettoni in blu navy.

L’esordio delle nuove divise degli Ufficiali di Gara Emirates per la Rugby World Cup 2023 avverrà nel match d’apertura in programma l’8 settembre allo Stade de France, quando i padroni di casa della Francia affronteranno la Nuova Zelanda.