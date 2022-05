Algorand nuovo sponsor della FIFA per il Mondiale di calcio 2022

La rete blockchain Algorand ha ufficializzato la sponsorship/partnership tecnica con la FIFA. Sarà la prima piattaforma blockchain ufficiale della Federcalcio mondiale.

L’accordo prevede anche un supporto regionale in Nord America e in Europa per la Coppa del Mondo FIFA 2022 (in Qatar, a partire dal prossimo mese di novembre). Algorand sarà anche sponsor ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA in Australia e Nuova Zelanda nel 2023.

La blockchain proof-of-stake statunitense assisterà la FIFA nello sviluppo della sua “strategia di asset digitali”, come per la promozione di token non fungibili (NFT). Inoltre, come parte della partnership fornirà una “soluzione ufficiale di wallet esclusivo supportato da blockchain”.

Algorand è l’ultima azienda crypto a “firmare” la Coppa del Mondo FIFA, dopo l’ingresso del crypto exchange Crypto.com, recentemente diventato partner ufficiale della Coppa del Mondo 2022 lo scorso mese di marzo.

Il direttore commerciale di Fifa, Romy Gai, ha commentato: “questo annuncio è un momento emozionante per la nostra società, poiché entra ufficialmente nel mondo della blockchain e delle opportunità che questo mondo presenta. Dobbiamo costantemente sforzarci di identificare ed esplorare i mezzi più all’avanguardia, sostenibili e trasparenti per aumentare le entrate e continuare a sostenere lo sviluppo globale del calcio. Algorand è chiaramente un partner innovativo e lungimirante che può aiutarci a raggiungere questi obiettivi”.