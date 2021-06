Zebre Rugby Club e Laumas insieme per il lancio della macchina da mischia “intelligente”

Dal 26 giugno al 23 luglio LAUMAS sarà presente all’interno della mostra “La via delle forme, viaggio tra i mestieri di Parma” organizzata dal GIA (Gruppo Imprese Artigiane) presso la Galleria S.Ludovico a Parma, all’interno della cornice di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021.

La società LAUMAS partecipa all’esposizione presentando la nuova applicazione “LAUMAS Scrum Machine” – la macchina della mischia “intelligente”4.0, un progetto sviluppato in collaborazione con ZEBRE RUGBY CLUB, la franchigia federale con sede a Parma di cui LAUMAS è sponsor dal 2017, e con RHINO, azienda inglese leader nella produzione e vendita di attrezzature per il mondo del rugby.

Per tutto il mese sarà possibile vedere da vicino la macchina delle mischia con cui si allenano i giocatori delle Zebre Rugby e scoprire con LAUMAS , attraverso un video, come funziona l’applicazione in grado di dare informazioni utili al coach della mischia e a tutti i tecnici coinvolti nell’allenamento.

Sulla macchina infatti sono installati 8 sensori LAUMAS che rilevano le forze frontali e laterali della spinta applicata dai giocatori durante la mischia.

I valori delle forze acquisite dai sensori sono elaborati dalla strumentazione elettronica e inviati tramite trasmettitore wifi alla App, su tablet, PC o smartphone.

L’App infine elabora, organizza e rappresenta i dati raccolti permettendo statistiche e monitoraggi, analisi e pianificazione degli allenamenti. Un’innovazione che apre nuove opportunità al mondo del training professionistico del Rugby.

Sabato 26 giugno, poco prima dell’apertura al pubblico della mostra, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’applicazione esposta in S.Ludovico: l’A.D. Massimo Consonni e gli Ingegneri del reparto R&D di LAUMAS che hanno sviluppato il progetto, Emanuel Traina e Fabrizio Signoretti, hanno illustrato nel dettaglio il funzionamento dell’applicazione alle Istituzioni e rappresentanti del mondo del Rugby locale, ZEBRE, RHINO e GIA.