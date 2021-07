Zapp tra i nuovi sponsor del Chelsea FC

(di Guido Paolo De Felice) – Nuova partnership ufficializzata dal Chelsea FC: la società specializzata nel servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, Zapp, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con i campioni d’Europa per i prossimi due anni.

La startup con sede nel Regno Unito, che fornisce snack, bevande, generi alimentari e altri articoli di uso quotidiano, è stata designata come partner ufficiale europeo per la consegna di generi alimentari on demand da parte del club di Roman Abramovich. La collaborazione riguarderà tutte le squadre maschili, femminili e dell’Academy del club.

In base all’accordo stipulato, la prima pubblicità televisiva di Zapp verrà messa in onda durante l’intervallo della partita di apertura della Premier League 2021/22 che vedrà impegnato il Chelsea contro il Crystal Palace il 14 agosto allo Stamford Bridge.

Così come il Chelsea, anche Zapp è nata nella zona ovest di Londra ma ora consegna in tutta la città, oltre a operare a Manchester, Parigi e Amsterdam, con un’ulteriore espansione prevista per i prossimi mesi. Dal suo lancio alla fine del 2020, la startup ha avuto una crescita così rapida da aver aumentato il proprio organico degli uffici paneuropei a oltre 240 dipendenti.

Zapp ha raccolto 100 milioni di dollari di finanziamenti ed è sostenuta in qualità di principali investitori da Lightspeed, Atomico, 468 Capital e Burda, insieme ad altri importanti sostenitori come Mato Peric, Christopher North (ex CEO di Amazon UK) e Stefan Smalla (CEO di Westwing).

Secondo quanto afferma Steve O’Hear, Vice President of Strategy di Zapp, “In Zapp, ci concentriamo sulla fornitura per la comunità dei nostri clienti, giorno dopo giorno. Quando guardiamo ai potenziali partner, cerchiamo innanzitutto una sovrapposizione dei nostri valori: difendere la diversità, la sostenibilità e l’ossessione per la consegna perfetta. Non potremmo essere più orgogliosi di collaborare con uno dei più grandi franchise sportivi al mondo che celebra i nostri valori in modo così simbiotico”.

Grande soddisfazione per l’accordo si respira anche in casa Chelsea, come traspare dalle parole dell’amministratore delegato, Guy Lawrence: “Siamo entusiasti di collaborare con Zapp, in quanto la convenienza dell’offerta on demand e la consegna della spesa sono diventate sempre più presenti nelle nostre vite nell’ultimo decennio, con la pandemia che ha dato alla categoria un’ulteriore, e inaspettata, accelerazione. Quando decidiamo di stipulare una qualsiasi partnership, vogliamo lavorare con coloro che sono leader nel proprio campo: Zapp è il marchio più amato del Regno Unito in questo settore, con molti dei nostri tifosi e membri del team che sono già loro clienti. Il fatto che Zapp sia stato in grado di crescere così velocemente pur avendo a cuore i suoi valori e la sua comunità lo ha reso molto vicino alla filosofia del nostro club”.