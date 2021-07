PUMA E U.S. SASSUOLO CALCIO PRESENTANO IL NUOVO AWAY KIT

Puma e U.S. Sassuolo Calcio hanno svelato il nuovo Away kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2021/22. Il nuovo kit è un omaggio alla brillante stagione calcistica 20/21 e al progetto Sassuolo in continua crescita.

Il nuovo Away kit è declinato nella colorway Puma White con grafica chevron a contrasto sul petto che richiama i colori del club, ha degli eleganti profili Green Bee sul bordo delle maniche e sul colletto a girocollo e cuciture Puma Black a contrasto. Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni in total Puma White.

La nuova maglia combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Combinata a un design senza cuciture, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense.

Il nuovo Away dell’U.S. Sassuolo calcio è disponibile online al sito http://www.store. sassuolocalcio.it, nel Sassuolo Official Store e in selezionati football retailer.