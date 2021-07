I Sacramento Kings (NBA) lanciano una collezione celebrativa di NFTs

(di Guido Paolo De Felice) – Non stupisce più, ormai, che un numero crescente di società sportive strizzino un occhio alle esplosive possibilità di guadagno offerte da un settore in crescita esponenziale come quello degli NFTs* (Non-Fungible Tokens).

Questa volta la proposta arriva dai Sacramento Kings (NBA), che hanno annunciato il loro primo “token non fungibile” (NFT), progettato digitalmente, raffigurante la spilla commemorativa della franchigia risalente al 1985, quando venne distribuita durante la stagione inaugurale che segnò l’approdo dei Kings a Sacramento. La collezione proposta è molto accattivante in quanto rappresenta una prima combinazione del settore della natura digitale di NFT, proprietà, e rappresentazione nel mondo reale, “fisico”.

Infatti, utilizzando la piattaforma di marketplace OpenSea e lavorando con il creatore digitale Manifold, il team sta lanciando 85 esclusivi NFTs che ritraggono, come detto, la spilla della stagione inaugurale del 1985.

Di questi NFT, i tifosi avranno l’opportunità di fare offerte per un particolare NFT innovativo e raro che presenterà non solo la spilla della stagione inaugurale ma anche un banner on-chain della maglia che sarà personalizzabile. Il vincitore e il proprietario finale di questo NFT potrà dunque veder impresso il nome e il numero sul banner a proprio piacimento. Questa personalizzazione verrà aggiornata sull’NFT stesso, nonché sul sito web dei Kings e, vera novità, il banner sarà presente anche “fisicamente” all’interno del Golden 1 Center, l’arena di gioco dei Kings.

Inoltre, il vincitore dell’asta riceverà non soltanto il proprio esclusivo NFT, ma anche una replica fisica della spilla della stagione 1985 e un paio di biglietti per la partita della serata di apertura 2021-22 nelle prime tre file. Questo NFT sarà messo all’asta a partire dal 22 luglio e la possibilità di presentare offerte si chiuderà il 26 luglio.

“Questo NFT fonde il mondo digitale e reale, a testimonianza di un momento iconico e memorabile nella storia della nostra franchigia“, ha affermato il proprietario e presidente dei Sacramento Kings Vivek Ranadivé. “Questa rappresentazione digitale del nostro passato si collega al nostro orgoglioso futuro e offre ai nostri supporters un’opportunità straordinaria per sbloccare funzionalità uniche e lasciare un segno anche nel Golden 1 Center“.

Come detto, saranno inoltre disponibili per l’acquisto ulteriori 84 NFT raffiguranti la spilla della stagione inaugurale del 1985. Tutti i tifosi che avranno l’opportunità di acquistare questi 84 NFT, riceveranno anch’essi una replica fisica della spilla della stagione 1985 e un paio di biglietti dei posti del livello inferiore dell’arena per la partita della serata di apertura 2021-22.

Tutti gli acquisti e le offerte richiederanno agli utenti di avere un wallet MetaMask e un account OpenSea. Per partecipare saranno accettate offerte esclusivamente in token Ether ($ETH).

Da quando sono diventati la prima squadra NBA ad accettare Bitcoin ($BTC) nel 2014, i Kings sono stati costantemente in prima linea nell’incorporare la tecnologia blockchain in tutto il proprio business. Non a caso, infatti, sono stati nominati “l’azienda più innovativa nello sport” da Fast Company e “Most Tech Savvy Team of 2016” da Sport Techie e hanno ricevuto il premio “Facility of the Year” da parte di Sports Business Journal.

*Gli NFT sono asset digitali (immagini, video, gif, etc.) inseriti nella blockchain e non fungibili, cioè dotati di una loro specificità che li rende unici e non intercambiabili. A differenza di un Bitcoin, un’opera da collezione unica nel suo genere non è sostituibile in quanto autentica. Chi acquista un’opera legata a un non-fungible token non acquista l’opera in sé, ma una sorta di “certificato” che ne attesti la possibilità di dimostrare un diritto esclusivo di proprietà sull’opera digitale.