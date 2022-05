WeFox rinnova per la stagione 2022/23

(di Nicola Mandaglio) – Il Milan annuncia la sponsorizzazione con Wefox anche per la stagione 2022/23 con un accordo compreso tra i 6 e gli 8 milioni di euro a stagione.

Wefox diventa così il primo sponsor nella storia del club a essere sulle spalle dei giocatori sotto il numero, essendo Official Insurance Partner oltre ad entrare nel gruppo dei rossoneri Premium Partner.

Wefox è sbarcato ufficialmente anche in Italia, dove da marzo lancerà i suoi prodotti assicurativi. La sponsorizzazione rappresenta l’unione di due aziende che guidano il processo evolutivo dei rispettivi settori, condividendo una visione del futuro basata sui valori di innovazione, integrità e inclusione.

Il logo Wefox sarà presente in tutte le partite di Serie A e Coppa Italia, così come in tutte le amichevoli giocate dal club.