Basket: 4+ Nutrition è official supplier della IBSA Next Gen Cup 2022

A distanza di due anni torna la IBSA Next Gen Cup, competizione che mette a confronto le squadre Under 19 dei Club LBA. Per l’occasione LegaBasket è felice di annunciare la partnership per questo evento con 4+ Nutrition, azienda leader nel mondo degli integratori alimentari per sportivi, la quale fornirà a tutti i ragazzi e gli arbitri presenti i prodotti di migliore qualità per sostenere e valorizzare le relative performance. 4+ Nutrition sarà presente sia ai gironi che si terranno alla Virtrifrigo Arena dal 5 al 7 maggio sia alle Final Four, la cui sede e le date verranno ufficializzate nelle prossime settimane.

Una partnership che prosegue la vincente collaborazione durante le Frecciarossa Final Eight, dove 4+ Nutrition ha portato qualità ed affidabilità con i propri prodotti a tutte le squadre partecipanti.

“Anche in questa occasione, dopo il grande successo dell’edizione di febbraio delle Frecciarossa Final Eight, saremo presenti per dare tutto il nostro supporto ai giovani atleti impegnati in questa manifestazione – spiega Diego Rossetto, titolare di 4+ Nutrition –. È motivo di orgoglio per noi essere partner di LBA anche in questa occasione. Siamo già fornitori di diverse squadre di serie A di vari sport e di tanti atleti professionisti. Il nostro impegno continua giorno dopo giorno nel ricercare sempre nuove formule e poter così perfezionare i nostri integratori per poter essere vicini agli sportivi in ogni momento della giornata e rispondere ai loro bisogni, siano essi di performance che di benessere”.