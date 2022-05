Vulpis (Lega Pro): Con “Final Four Art” primo esperimento di contaminazione arte-calcio

Negli ultimi 15 mesi la Lega Pro ha avviato un processo di generale trasformazione digitale delle proprie attività. E questo sta impattando positivamente anche in ambito marketing. Nello specifico lo scorso 29 aprile, in concomitanza con la fase dei PlayOff, la Lega ha lanciato un progetto speciale dedicato agli NFT. La piattaforma Dachain.com, insieme a Lega Pro e ad Eleven Sports, ha deciso di immettere sul mercato ben 4.570 “non-fungible-token” dedicati alle 28 squadre che hanno partecipato a questa fase finale.

“Oggi i tifosi di questi club con un semplice click possono acquistare, ad esempio, il trofeo, il pallone ufficiale del torneo (in 3D) e una serie di collezioni (ribattezzate “Top Moments”) aventi ad oggetto i migliori momenti/gol dei diversi match. Un modo per fidelizzare e ingaggiare i tifosi, che, in questo modo, acquistano un momento unico dell’esperienza dei playoff” ha. Come Lega abbiamo deciso di lanciare anche un momento speciale (la collezione “Le Ragazze del Cuore” -nell’ambito del progetto “Final Four Art”) dedicato ai 4 team che hanno conquistatola Final Four 2022 (ovvero Catanzaro, Padova, Feralpisalò e Palermo). Questa collezione porta la firma della digital artist milanese Cristina Stifanic, che ha saputo interpretare al meglio alcuni elementi identitari del club (come il logo sociale e i colori della maglia) abbinandovi l’immagine ideale di una ragazza del territorio. E’ la prima volta che nel calcio italiano si arriva ad una “contaminazione” arte-calcio di questo tipo e profondità. Crediamo che l’esperimento possa essere replicatoanche nella prossima stagione affinando la strategia rivolta a creare una relazione sempre più forte tra Lega, club e tifoserie. ” ha sottolineato il dirigente sportivo capitolino.