Feralpisalò (Lega Pro): Una maglia dedicata alla legalità. Una divisa speciale, per unire il Paese contro la Mafia

Una casacca che racconta un calcio veicolo di valori, per dirsi “Capaci” di andare oltre i nervosismi e le fazioni sportive.

Indossata stasera dalla squadra lombarda (ha perso la seconda semifinale per 1-0) durante il riscaldamento allo stadio Barbera di Palermo. E questa mattina, il presidente verdeblù, Giuseppe Pasini accompagnato da una rappresentanza della società e dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è recato al “Giardino della Memoria” di Capaci per ricordare quel tragico 23 maggio 1992. Per rendere omaggio alle vittime. Per dare un forte segnale di vicinanza e di condivisione di sofferenza e commozione. Lasciando un gagliardetto dei Leoni del Garda affinché la memoria perduri anche nelle nuove generazioni.

“#Capaci di andare oltre al dualismo sul campo. #Capaci di credere fortemente nella legalità. #Capaci di inviare un abbraccio a Palermo, alla Sicilia, all’Italia intera. Oggi, 30 anni fa. Una ferita che non deve guarire. Per ricordare”. Queste le parole sulla pagina Facebook salodiana il 23 maggio scorso, condite dal commento degli isolani: “#Capaci di considerarci tutti italiani, tutti umani, tutti dalla stessa parte. Grazie”.

La Feralpisalò incontra i siciliani, per la prima volta nella sua giovane storia, trascorsi pochi giorni dal 30esimo anniversario della strage di Capaci, dove rimase ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Era il 23 maggio 1992, appunto. La gara d’andata della semifinale si è giocata il 25 maggio scorso, allo stadio Turina. Il ritorno stasera e i “Leoni del Garda” hanno scelto di alloggiare proprio a Capaci. Un’occasione troppo importante per non dare un contenuto valoriale che superi il gioco fine a sé stesso. Che possa dare un messaggio di legalità, di unione nella lotta alla Mafia da Nord a Sud.

In occasione della sfida di ritorno, in un Barbera sold out (oltre 35mila presenze), la Feralpisalò ha realizzato una “pre match jersey” indossata nel riscaldamento pre-gara da tutti i giocatori. Sulla parte anteriore della maglia, inequivocabile il riferimento al duo Falcone-Borsellino, quest’ultimo ucciso pochi mesi dopo in via D’Amelio (altra tappa nella mattinata palermitana di Feralpisalò). Sul retro, invece, quella frase firmata Palermo F.C. Un gesto di inclusione e condivisione sottolineato anche prima della partita, con l’incontro tra i due presidenti ed un messaggio letto dallo speaker all’interno dell’impianto, grazie al supporto dei padroni di casa.