Un partner americano per la Fidelis Andria (Lega Pro)

Dopo essersi salvato nei playout il club pugliese della Fidelis Andria (Lega Pro/girone “C”) già pensa al futuro e lo fa, secondo quanto anticipato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore“, nel settore delle sponsorizzazioni. Nella prossima stagione la “7Crocketts”, gruppo multisettoriale (dall’immobiliare all’aerospaziale, passando per la tecnologia e perfino l’entertainment teatrale). Una collaborazione che, nei disegni della società biancazzurra, punta a dare una dimensione sempre più internazionale. 7Crocketts è già impegnato nel mondo del calcio, più precisamente in Belgio a supporto del Rupel Boom Football club (anche in questo caso società di calcio di terza divisione). L’operazione sottolinea il quotidiano economico nazionale è stata curata da MergersCorp. M&A International, realtà specializzata in investment banking con uffici di consulenza in tutto il mondo (presente in 20 nazioni con più di 110 global advisors).

Il club biancazzurro, salvo in questa stagione, dopo aver superato per 1-0 la Paganese, si prepara al campionato di Serie C (2022/23) dove sarà ancora inserito nel girone “C” (quello delle squadre del Sud e delle isole).