VOLLEY: GLI INTERESSATI ALLA SUPERLEGA RAGGIUNGONO LA QUOTA RECORD DI 12,2 MILIONI

Il dato emerge dalla rilevazione di novembre 2020 della ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos. Si tratta del miglior risultato registrato dall’Evento dall’avvio della ricerca Sponsor Value avvenuto nella Stagione Agonistica 2000/01

Gli italiani interessati alla Superlega di Volley Maschile hanno raggiunto quota 12 milioni e 222mila, con un aumento rispetto alla rilevazione di giugno 2020 del 4,7%. Il dato emerge dalla rilevazione di novembre 2020 della ricerca multiclient periodica Sponsor Value di StageUp e Ipsos.

Si tratta di 14-64enni che dichiarano di seguire la manifestazione, almeno saltuariamente. È il miglior risultato ottenuto dal Campionato dall’avvio della ricerca Sponsor Value, avvenuto durante la Stagione Sportiva 2000/01.

Il target degli interessati vede la prevalenza di uomini (55%), di età allineata alla popolazione italiana, di status medio/alto e con buona capacità di spesa, testimoniato da una concentrazione elevata di laureati con reddito medio/alto.

Gli appassionati (che seguono l’Evento “regolarmente” o “abbastanza regolarmente”) sono 3,8 milioni (30% degli interessati) e, in termini di target, mantengono lo status medio-alto degli interessati, ma manifestano una maggior presenza di giovani, con età compresa tra 14 e 34 anni.

Da un punto di vista mediatico si conferma la leadership della fruizione attraverso Rai Sport (35%) con un rafforzamento del servizio streaming Lega Volley Channel (7%), della Radio (7%) e dei Social Network (11%).

Giovanni Palazzi – AD di StageUp (nella foto in primo piano) ha dichiarato “La maggiore permanenza tra le mura domestiche, unita ai programmi di rafforzamento della comunicazione a mezzo internet della Lega Volley e dei Club, hanno portato, nonostante la mancata fruizione live dovuta alla pandemia, ad un aumento dell’interesse per la Superlega. Un processo di crescita continuo, accelerato, a partire dal 2009, dall’accordo con Rai ben coadiuvato, nell’era dello streaming, dal successo crescente di Lega Volley Channel.”

SPONSOR VALUE è una ricerca multiclient periodica realizzata da StageUp e Ipsos. Considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani, ha preso avvio nella stagione agonistica 2000/01. Monitora i principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, la Serie A di Calcio, Basket e Volley passando per la F1 e il MotoGp.

STAGEUP, partecipata da FiBo Spa (la finanziaria del sistema cooperativo di Bologna che vede tra i soci Legacoop Bologna, Unipol Gruppo Finanziario, Coop Alleanza 3.0, Conad Italia), si occupa di consulenza di comunicazione e marketing anche attraverso servizi di outsourcing e temporary management. Negli ultimi 20 anni si è affermata come una delle aziende di riferimento a capitale italiano nei servizi di ricerca e advisoring nei mercati dello sport, della cultura e dello spettacolo. Nel gennaio 2020 ha lanciato, insieme a Par-Tec Spa, uno dei principali system integrator italiani, ChainOn (WWW.CHAINON.IT) il primo marketplace digitale, basato su blockchain e intelligenza artificiale, per vendere e comprare sponsorizzazioni, diritti media e di licenza nello sport e nell’intrattenimento.

IPSOS è una delle società leader a livello mondiale nei servizi di ricerca demoscopica e di mercato. Il Gruppo, quotato alla Borsa di Parigi, nasce in Francia nel 1975 ed è attualmente presente in 89 Paesi, con oltre 16.000 dipendenti che sviluppano un fatturato di 1,8 miliardi di euro. Ipsos Italia occupa circa 300 professionisti che gestiscono, ogni anno, più di 2.000 progetti di ricerca per conto di oltre 400 clienti.