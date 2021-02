Inghilterra, Scozia e Galles presentano una candidatura congiunta per il Mondiale di Rugby del 2031

Lapotrebbe disputarsi sul territorio del. Secondo quanto riportato dale Federugby dihanno presentato una candidatura congiunta per ospitare il Mondiale del

La World Rugby, istituzione della palla ovale su scala globale, ha aperto alla possibilità di accettare candidature da più paesi.

La English Rugby Football Union (RFU) da tempo valutava la possibilità di avanzare una candidatura unica, ma i limiti economici imposti dalla pandemia hanno fatto pendere l’ago verso una proposta congiunta di più federazioni.

Il vantaggio di proporre una candidatura congiunta risiede nella distribuzione dei costi e nell’impatto economico della Coppa del Mondo: nel 2015 l’ultima edizione del torneo svoltasi in Inghilterra ha generato ricavi 228,1 milioni di sterline (circa 259 milioni di euro).

“Le quattro federazioni del Regno Unito e in Irlanda stanno valutando i termini di un’offerta congiunta per ospitare la Coppa del Mondo di rugby” ha dichiarato un portavoce della RFU a The Guardian (dall’operazione resterebbe esclusa la Irish Rugby Football Union – IRFU).