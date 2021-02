VIRTUAL CHARITY CHALLENGE CHIUDE IN ROSA: IL 20 E 21 FEBBRAIO 5 O 10KM A ISCRIZIONE GRATUITA

La tappa conclusiva di “Virtual Charity Challenge” celebra le donne e chi le sostiene. Il 20 e 21 febbraio tutte le runner e tutti i runner potranno correre i 5 o 10km powered by Runcard e sostenere una fra le 13 charity al via: Assist Associazione Nazionale Atlete, Associazione Pianoterra Onlus, CasaOz, Cesvi, Fondazione AIRC, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Fondazione Veronesi, La Grande Casa, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Susan G. Komen Italia, Terre Des Hommes.

Con Virtual Charity Challenge si corre per stare bene (ma anche per fare del bene agli altri) in una gara virtuale aperta a tutti, di ogni età e livello di allenamento. L’iscrizione, che avviene abbinandosi a una charity, è completamente gratuita; sarà Runcard a donare 1 euro per ciascun iscritto. Per partecipare basta registrarsi gratuitamente su www.runcard.com e successivamente iscriversi sull’app Runbull, che combinando condizioni atmosferiche e dati personali rendendo confrontabili anche le prestazioni effettuate su percorsi e località diverse.

Al via del pink round ci saranno anche i partecipanti al percorso di “6più”, il progetto di Max Monaco (motivational coach e ultramaratoneta) e Andrea Giocondi (atleta olimpico e preparatore tecnico) che insegna a superare la pigrizia, adottare uno stile di vita sano e, un passo dopo l’altro, a diventare dei veri runner. In preparazione alla quarta tappa di Virtual Charity Challenge del 20 e 21 febbraio, 6più mette a disposizione gratuitamente il webinar motivazionale per migliorare il proprio stile di vita e la preparazione tecnica per riuscire a partecipare al meglio alla #RuncardCharity.

Sviluppata insieme a Infront, Official Advisor della Federazione Italiana di Atletica Leggera, nel rispetto delle indicazioni governative per il contrasto all’epidemia da Covid-19, Virtual Charity Challenge continua a sensibilizzare alle cause delle charity coinvolte attraverso la corsa, un’attività sportiva fondamentale per la salute fisica e psicologica delle persone. Virtual Charity Challenge si corre anche sui social, attraverso i post e le stories raccolti attraverso l’hashtag #RuncardCharity e i tag ai profili social di Runcard e delle charity partecipanti.

Le 4 tappe di Virtual Charity Challenge:

WHITE ROUND – 21 e 22 novembre

LIGHTBLUE ROUND – 19 e 20 dicembre

GREEN ROUND – 23 e 24 gennaio

PINK ROUND – 20 e 21 febbraio

Per info, iscrizioni e premi: www.runcard.com

Assist Ass. Naz. Atlete nasce nel 3 marzo del 2000 per tutelare, rappresentare e promuovere i diritti collettivi delle atlete e delle donne dello sport. Altro obiettivo statutario è l’abbattimento del gender gap nello sport in in ogni forma. Assist, con i suoi volontari e le sue volontarie, organizza eventi, convegni, campagne stampa e social, produce materiali informativi e si pone come interlocutore attivo delle Istituzioni. Nel 2021 Assist ha attivato, in partnership con Differenza Donna Ong, SAVE Sport Abuse and Violence Elimination, servizio nazionale per accogliere le vittime di violenza e molestie nei luoghi dello sport. I fondi raccolti nella Virtual Charity Challenge saranno utilizzati per sensibilizzare le associazioni sportive e le scuole su questo tema. https://www.assistitaly.it/

L’Associazione Pianoterra Onlus nasce a Napoli nel 2008 per aiutare e sostenere le famiglie più vulnerabili. Gli interventi sono rivolti principalmente alla coppia madre-bambino perché, migliorando le condizioni di partenza di una giovane vita, si possono prevenire problemi di salute e sviluppo legati alla povertà e alla marginalità evitando che si trasmettano di generazione in generazione. Il nome Pianoterra indica la prospettiva dell’approccio: uno sguardo ad altezza d’uomo che permette di comprendere le difficoltà quotidiane delle persone più vulnerabili, ma anche le loro potenzialità inespresse. www.pianoterra.net

CasaOz è prima di tutto una casa che accoglie i bambini e le famiglie che incontrano la malattia. Vuole essere per loro casa e famiglia finché necessario e offrire un sostegno concreto: chi assiste il proprio bambino in ospedale può riposarsi, fare una doccia, mangiare e prendere un caffè in compagnia; chi viene da lontano trova ospitalità nelle ResidenzeOz. A CasaOz ogni bambino malato può giocare, imparare, fare i compiti seguito da educatori professionali e volontari e ritrovare una quotidianità che cura. https://www.casaoz.org

Cesvi è un’organizzazione umanitaria indipendente, fondata in Italia nel 1985. Presente in 23 Paesi, opera in tutto il mondo per trasformare l’intervento umanitario in progetti di lungo periodo che promuovano l’autosviluppo e il protagonismo delle comunità beneficiarie. Lavora per garantire la sicurezza alimentare, promuove lo sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente e agisce per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Protegge la vita e la salute dei bambini più vulnerabili in Italia e nel mondo. www.cesvi.org

Dal 1965 con coraggio, contro il cancro | Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 5.000 ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e 500 milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati aggiornati a gennaio 2020). Informazioni e approfondimenti su airc.it

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) nasce come onlus nel 1997 con l’obiettivo di promuovere progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e qualità di vita dei malati di fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia per cui ancora non c’è una cura risolutiva. Riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dal 2002 ad oggi FFC ha investito – grazie al contributo di oltre 1000 ricercatori internazionali, 140 Delegazioni e Gruppi di Sostegno e 10.000 volontari – 32 milioni di euro in 417 progetti di ricerca. fibrosicisticaricerca.it

Fondazione Veronesi – Ogni anno in Italia 53.000 donne si ammalano di tumore al seno. La ricerca scientifica ha compiuto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale le possibilità di guarire superano il 90%. Dall’impegno decennale di Fondazione Veronesi nasce il progetto Pink is Good, che si pone due grandi obiettivi: educare alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori. pinkisgood.it/wp/

La Grande Casa – La nostra cooperativa nasce dal profondo radicamento nei territori in cui opera. Mettiamo a disposizione della comunità servizi per la prima infanzia, centri specialistici di sostegno alla persona e alla famiglia, servizi ricreativi e per la conciliazione famiglia-lavoro come i servizi di sostegno allo studio, i centri estivi o i soggiorni di vacanza, i Centri per le famiglie. Dal legame con il territorio nascono anche molti progetti di comunità che hanno come obiettivo specifico lo sviluppo delle realtà locali. https://www.lagrandecasa.org/dona/

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi MSF fornisce soccorso in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. MSF opera in base ai principi dell’etica medica e dell’imparzialità, determinando i bisogni delle persone senza discriminazioni di alcun tipo. La sua indipendenza è garantita dalle donazioni dei privati, che rappresentano in Italia il 100% dei fondi raccolti. Oggi MSF è un movimento internazionale composto da 24 associazioni con migliaia di operatori sanitari, personale logistico e amministrativo che vi lavorano. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. https://www.medicisenzafrontiere.it/

Save the Children è l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lavora in 118 paesi, con passione, determinazione e professionalità, attraverso programmi efficaci, innovativi e sostenibili, per dare ai bambini – in Italia e nel resto del mondo – l’opportunità di crescere sani, ricevere un’educazione ed essere protetti. Quando scoppia un’emergenza, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni dei minori, garantire i loro diritti e ascoltare la loro voce. Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere. www.savethechildren.it

La Susan G. Komen Italia nasce dal provvidenziale incontro tra un gruppo motivato di medici e pazienti romani e la più importante organizzazione non-profit dedicata alla lotta ai tumori del seno negli Stati Uniti: la Susan G. Komen. Dal 1982, la Komen ha dato vita a 125 Affiliati ed ha raccolto e distribuito quasi due miliardi di dollari per l’avanzamento della ricerca e lo sviluppo di programmi di educazione, screening e trattamento dei tumori del seno. https://www.komen.it/

Terre Des Hommes – Dal 1960 Terre des Hommes è in prima linea per proteggere i bambini in Italia e nel mondo dalla violenza e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino istruzione, cure mediche e cibo, senza discriminazioni di ordine etnico, religioso, politico, culturale o di genere. Da 10 anni, con la Campagna #indifesa abbiamo messo al centro del nostro intervento parità di genere, empowerment femminile e contrasto di ogni forma di violenza, abuso o discriminazione di genere, traducendo questo impegno in progetti concreti in Italia per la protezione delle bambine, delle ragazze e delle giovani donne. www.terredeshommes.it