Vernice biellese per la presentazione della 2a tappa della IBSA Next Gen Cup 2023/24

Si è tenuta a Biella presso la Sala Consiglio di Palazzo Oropa la conferenza stampa di presentazione della seconda tappa della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup 2023/24 prevista a Biella dal 26 al 29 dicembre 2023.

Ad aprire la conferenza, condotta dal giornalista Alessandro Alciato, è stato il sindaco del Comune di Biella Claudio Corradino: “Siamo particolarmente felici di accogliere la Lega Basket a Biella, una città dove la pallacanestro è di casa, anche se in questo momento attraversa una fase difficile. Abbiamo avuto grandi momenti in passato, grandi campioni che hanno calcato i nostri parquet e ora Biella sta ricostruendo perché la passione non è mai mancata e c’è ancora il fuoco acceso. Questa importante competizione è un segnale che Biella dà all’Italia del basket. Sono sicuro che presto torneremo ad occupare nel panorama del basket nazionale il ruolo che questa città merita”.

È stato poi il turno del Presidente della Lega Basket Umberto Gandini: “Abbiamo scelto di venire a Biella perché ha impianti importanti, ha fatto tanto per la pallacanestro italiana e piemontese e mantiene intatta una passione che noi vogliamo alimentare ancor di più, nella fondata speranza che si ritorni ad avere nuovamente qui in futuro basket ad alto livello.

Questa competizione funge anche come laboratorio di nuove proposte: avendo la disponibilità totale di club, allenatori e giocatori, abbiamo infatti introdotto delle novità regolamentari per rendere il gioco un po’ più fluido e veloce per un test che poi potremmo proporre ad alto livello. Vogliamo inoltre accompagnare questi ragazzi non solo nel loro percorso sportivo ma aiutandoli a comprendere quale possa il loro futuro professionale, visto che non tutti avranno la possibilità di sviluppare una carriera nel basket. Per questo, accanto alla parte sportiva, presentiamo la Next Gen Educational che darà l’opportunità a tutti i club di ricevere informazioni su questi temi o di incontrare persone di grande livello che hanno chiuso la carriera agonistica e in grado di portare le loro esperienze.

La Next Gen Cup sarà un laboratorio anche dal punto di vista tecnologico: confermeremo l’utilizzo del microfono sui giocatori come già fatto nella tappa di Varese per raccogliere e sperimentare novità anche a livello di comunicazione digitale”.

Il Presidente ha anche parlato della Frecciarossa Final Eight 2024, in programma dal 14 al 18 febbraio e dell’importante supporto delle istituzioni territoriali per questo Evento: “Vorrei fare un plauso anche al Comitato regionale FIP Piemonte (rappresentato dal delegato Gaetano Lapresa, ndr) che ci ha accolto e sostenuto in occasione della Final Eight 2023 e che ci sta dando una grandissima mano a trasferire il nostro prodotto verso il tessuto regionale delle società di pallacanestro del Piemonte, a partire dal Roadshow Trophy appena iniziato in avvicinamento alla edizione 2024. Torino ha un impianto bellissimo, quest’anno porteremo anche il basket femminile con la sua Coppa Italia in programma venerdì con semifinali e la domenica con la finale, prima di quella maschile). Speriamo così di allargare ulteriormente il nostro bacino, con tante idee ed iniziative per fare in modo che l’edizione 2024 sia il più possibile vicina a quello che vivono i tifosi nelle arene della NBA”.

Successivamente, ha preso la parola l’Assessore allo sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca: “La sinergia tra la Regione Piemonte e il Comune di Biella è sempre più forte e ringrazio, oltre alle istituzioni territoriali, anche il Presidente Gandini per aver scelto la nostra terra e creare con Biella dei giorni importanti di pallacanestro. Siamo felici di sostenere anche questo appuntamento dove sia il basket che Biella sono protagonisti, prima di essere nuovamente a supporto della Frecciarossa Final Eight di Torino a febbraio proseguendo e consolidando il nostro rapporto con la Lega Basket: la pallacanestro, oltre a essere un movimento che cresce sempre di più, si lega infatti in maniera importante al nostro territorio e siamo sicuri che sarà così anche per la IBSA Next Gen Cup, in cui si metteranno in mostra i giocatori che saranno i protagonisti nel futuro”.

È intervenuto anche Alberto Savio, l’imprenditore che ha guidato la rinascita della pallacanestro biellese negli anni ’90: “I giovani che verranno a Biella troveranno una grande passione per il basket, al di là del fatto che vi sia o meno una squadra nei campionati di vertice. Sono felice che questa manifestazione arrivi a Biella e spero che anche questo accenda ulteriormente un fuoco che non si è mai spento”.

Ha chiuso la conferenza stampa il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola: “Quando a Biella si presenta qualcosa di interessante, la gente risponde sempre con grande partecipazione: le amministrazioni devono farsi trovare pronte ad ospitare sempre di più questi grandi eventi che poi hanno una enorme ricaduta sul territorio. L’impianto del Biella Forum avrà anche un innovativo parquet che verrà inaugurato con la IBSA Next Gen Cup e per questo ringraziamo molto la LBA e il Presidente Gandini che hanno creduto nella nostra città e nei nostri impianti.”

La conferenza stampa è stata chiusa da Marco Aloi, responsabile eventi di Lega Basket ed ex responsabile marketing della Pallacanestro Biella: “Come LBA in tutti gli eventi (che siano senior come Supercoppa o Final Eight) o dedicati ai giovani (come la Next Gen Cup) cerchiamo di portare lustro al territorio, maggior visibilità e anche ovviamente un ritorno economico. In primis c’è l’ospitalità alberghiera: portando 320 ragazzi, staff, arbitri e addetti ai lavori siamo riusciti in un periodo libero da impegni scolastici a riempire strutture alberghiere nel biellese. Abbiamo anche scelto, come facciamo di solito, fornitori locali per confermare l’apprezzamento all’impegno del territorio portando fatturato alle aziende locali e realizzando gli allestimenti nel miglior modo possibile. Per noi è importante che ci sia soddisfazione sul territorio che ci ospita e che ha grande passione. Questo nostro impegno di portare la Next Gen Cup nel biellese deve essere lo stimolo per portare la pallacanestro sul territorio sempre più in alto”. (fonte: Lega Basket)