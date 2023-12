Urso (FIPE): “Pronti per una grande spedizione azzurra a Parigi2024”

(di Marcel Andrè Vulpis) – I Campionati Italiani Assoluti, in svolgimento fino a domenica pomeriggio, a Roma, presso il centro sportivo dell’Esercito (alla Cecchignola/EUR), sono stati l’occasione giusta per fare un “punto nave” con il Presidente della FIPE, Antonio Urso (nella foto in primo piano) a poco più di 6 mesi dal torneo olimpico di Parigi2024. Un evento nazionale, ma di respiro internazionale, perchè ha visto la presenza del Presidente della IWF l’iracheno Mohammed Hasan Jalood e del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha fatto, in diretta, dal palco del centro sportivo militare, i complimenti alla FIPE per il rispetto del “Gender Equality” (all’evento tricolore infatti sono presenti 116 atleti: 59 uomini e 57 donne). Una delle Federazioni, sempre secondo Malagò, più attente a questo “tema” ormai centrale in tutte le attività e regolamenti a marchio CIO (Comitato Internazionale Olimpico).

D: Presidente Urso, quanto è importante lo sviluppo dell’area Media per la FIPE?

R: La comunicazione è per noi fondamentale, perché stiamo portando avanti tanti progetti nazionali (come appunto questi Campionati Assoluti) e internazionali. La presenza a Roma del Presidente IWF Mohammed Hasan Jalood è una presenza storica, ma anche una forma di ringraziamento da parte della Federazione internazionale. Stiamo investendo tantissimo nella comunicazione, perché crediamo che le cose che stiamo facendo siano assolutamente interessanti e, quindi, sia giusto comunicarle all’esterno nel modo migliore.

D: L’appuntamento oilimpico di Parigi, la prossima estate, quanto sarà importante per lo sviluppo e la promozione della disciplina sull’intero territorio nazionale?

R: Per noi le Olimpiadi sono una opportunità unica per puntare sulla comunicazione e comunicare attraverso i risultati raggiunti durante il torneo olimpico diventa fondamentale per la promozione di questa spettacolare disciplina a cinque cerchi.Sotto il profilo sportivo stiamo lavorando con lo staff tecnico per arrivare a Parigi con il numero massimo di atleti. Nello specifico per ogni Paese sono 6: 3 uomini e 3 donne.A livello maschile siamo a buon punto e crediamo di centrare il numero massimo a disposizione, in considerazione dei risultati raggiunti dai nostri atleti. Le ragazze poi stanno ottenendo ottimi risultati e siamo assolutamente fiduciosi in vista di Parigi. In sintesi siamo pronti, sapendo di aver lavorato bene in tutti questi anni, per un grande spedizione azzurra a Parigi2024.

D: Presidente, guardando oltre Parigi2024 quali saranno le principali novità che vedremo in casa FIPE?

R:Ovvio che la nostra Federazione si adatterà a quelle che sono le nuove regole introdotte dalla IWF (lavorando congiuntamente con il Presidente Jalood e con tutto l’esecutivo internazionale), perché cambierà il numero delle categorie e questo modificherà chiaramente la dinamica delle competizioni. Stiamo lavorando, tra l’altro, come FIPE, perché i giovani che parteciperanno ai Giochi olimpici giovanili nel 2026, possano essere pronti poi per la nuova qualificazione olimpica in vista di Los Angeles 2028. Considerato che abbiamo già oggi un gruppo di atleti “giovanissimi” possiamo guardare positivamente al futuro, perché siamo sicuri che, molti di loro, saranno competitivi a livello internazionale e in grado di qualificarsi per l’importante appuntamento di Los Angeles 2028.