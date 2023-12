Federbocce: L’MB FIB Award 2023 (l’Oscar delle bocce) presentato a Roma in Campidoglio

Si è svolto sabato sera, alla presenza delle autorità sportive e istituzionali, il prestigioso premio “MB FIB Award”, l’Oscar delle bocce, giunto alla 42ima edizione. La serata di gala ha avuto luogo a Roma, più esattamente nella prestigiosa Sala della Protomoteca, nel palazzo del Campidoglio di Roma, riscuotendo come sempre notevole successo. Il premio è stato consegnato a campioni, società, dirigenti, tecnici, arbitri (premio che ha come patrocinatore e sponsor l’arbitro internazionale Mario Occelli) e sponsor, protagonisti dell’ultima stagione sportiva. Per la prima volta, è stato premiato anche un personaggio internazionale, un vero e proprio riconoscimento alla carriera per un dirigente che ha dedicato la propria vita al nostro mondo sportivo.

Condotta dalla giornalista Rai Sport Simona Rolandi, la serata è stata inoltre caratterizzata da una serie di esibizioni particolarmente suggestive e apprezzate da tutti i partecipanti. Come la performance musicale di Francesca Silvi ed Alessio Scialò (due elementi dello storico gruppo Adika Pongo), del pianista Andrea Bacchetti e le esibizioni degli artisti Maurizio Mattioli, Domenico Fortunato, Donatella Finocchiaro, Stefano De Sando e Veronica Ursida.

Erano inoltre presenti anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malagò, Presidente del CONI, Luca Pancalli, Presidente CIP, Riccardo Milana, Segretario Generale FIB, Moreno Rosati, Vice presidente vicario FIB e presidente europeo Raffa e Roberto Favre, Vice presidente FIB ed i Consiglieri Federali, Presidenti e Delegati Regionali FIB.

Il Presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, ha assicurato che il mondo delle bocce, in Italia, è in continua crescita: “È stata una stagione esaltante. Da diversi anni organizziamo grandi eventi in Italia: due prove Mondiali nel 2022, un Europeo nel 2023. Nel 2024 ci sarà un Challenger Mondiale di Boccia Paralimpica in Sardegna, un Europeo seniores della Raffa a Terni e, ciliegina sulla torta, il Mondiale di Petanque nel 2025 al Circo Massimo a Roma.La kermesse MB FIB Award vuole augurare al nostro mondo un futuro sempre più roseo, all’insegna di un’immagine più qualificata della FIB, correlata alle sue meritorie finalità. Abbiamo un grande futuro se saremo tutti più uniti e crederemo nelle enormi potenzialità della federazione sradicando definitivamente gli antiquati luoghi comuni sulle bocce sport per anziani”.

“Voglio fare un plauso a tutti gli organizzatori, ai volontari, a tutto il mondo sportivo che si ritrova a celebrare un movimento in grande espansione con i MB FIB Award, gli Oscar delle bocce, giunto ormai alla 42esima edizione” ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Il Presidente Marco Giunio De Sanctis e tutta la Federazione Italiana Bocce dimostrano, giorno dopo giorno, di saper coniugare la competizione con la dimensione sociale dello sport della quale le bocce sono l’emblema. L’obiettivo della FIB è quello di consolidare i valori di uno sport pienamente inserito da più di un secolo nel tessuto sociale della nostra Nazione e siamo consapevoli della sua capacità d’inclusione data anche dalla rete delle “bocciofile” che costituiscono luoghi di incontro e socialità, dove le persone trovano anche serenità, svago e amicizia. Tra i meriti di questa federazione c’è sicuramente l’aver investito non solo sugli eventi, ma anche sulle strutture e sulla scuola, il futuro di qualsiasi disciplina sportiva” ha concluso Abodi.

“A nome personale, e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rivolgo i complimenti più sinceri alla FIB, alle atlete, ai tecnici, ai dirigenti, a tutti i premiati. La Dea della Fortuna è un’investitura da onorare attraverso la consapevolezza del ruolo acquisito e alla certezza che occorra trasmettere le qualità professionali, morali e valoriali per fornire un lascito all’altezza della gloria acquisita” ha affermato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò.

I premiati: Ivan Soligon (Atleta Senior maschile 2023), Ginevra Cannuli (Atleta Femminile 2023), Massimo Cricco (Atleta paralimpico 2023), Diego Verganti (Atleta Under 18 2023), ASD Bocce Mondovì (società Volo 2023), ASD Costigliolese (società Petanque 2023), Bocciofila Sammartinese (società Raffa 2023), Renato Salvador (dirigente 2023), Rios Trujillo Ann Emily (arbitro 2023), Riccardo Capaccioni (Tecnico 2023), Aquilino Pulcini (Premio speciale 2023) e Maurizio Mularoni (Personaggio Internazionale 2023).