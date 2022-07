Un partner portoghese per lo sviluppo digitale del Torino FC

Il Torino Football Club e la startup portoghese RealFevr hanno firmato un accordo di partnership per le prossime due stagioni per creare insieme una serie di video digitali esclusivi da collezione, con i momenti iconici della storia dello Stadio Olimpico Grande Torino e dello Stadio delle Alpi. Fra i protagonisti – tra gli altri – ci saranno giocatori chiave dei granata come Andrea Belotti, Alessio Cerci, Marco Ferrante, Fabio Quagliarella e Cristian Ansaldi, ma anche alcuni dei più grandi campioni del calcio che hanno giocato nella città di Torino dalla stagione 1999/2000 ad oggi.

Questo accordo rivoluzionario tra il Torino FC e RealFevr è una pietra miliare nell’industria calcistica italiana, in quanto è la prima volta che un singolo club di Serie A collabora con un’azienda tecnologica per emettere e lanciare video digitali collezionabili di momenti di calcio giocato. Il Torino FC ha i diritti video digitali delle partite casalinghe e, insieme alla startup portoghese, li convertirà in NFT. La partnership sarà incentrata sull’aggiunta di valore al Torino FC come club, aiutandolo a posizionarsi come un’entità aperta ad adottare nuove tecnologie e nuove forme di coinvolgimento dei tifosi.

Lorenzo Barale, direttore commerciale del Torino FC ha commentato così: “Siamo molto entusiasti di entrare nella community degli NFT grazie all’accordo con RealFevr. Questo è un passo importante per il Torino FC, Club costantemente alla ricerca dell’innovazione. L’obiettivo di questa collaborazione è dare ai nostri tifosi nuovi modi per interagire con il club, cercando anche di continuare la nostra trasformazione digitale per connetterci a tutti gli appassionati di calcio nel mondo.”

Per Fred Antunes, CEO di RealFevr, “Questo è un momento storico e di importanza fondamentale per il calcio mondiale e per Web3. RealFevr sarà la prima azienda al mondo a far risorgere la brillante e magnifica storia del calcio italiano, in particolare del Torino FC. Fino a questo momento, nessun tifoso poteva collezionare grandi gol, parate o altri momenti iconici del calcio, ma gli NFT di RealFevr hanno messo fine a tutto questo. È questa capacità di guidare il mercato che ci muove in maniera decisiva e ci unisce a un club così grande come il Torino FC. Fin dal primo incontro abbiamo sentito che il Torino FC sarebbe stato il partner ideale per questa iniziativa e sono particolarmente entusiasta dell’enorme opportunità per entrambe le società.”