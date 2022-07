Sorare diventa partner della Lega Serie A 

(di Antonio Spina) – Sorare, piattaforma digitale di fantasport con NFT, e Lega Serie A annunciano un accordo esclusivo a lungo termine, grazie al quale a partire dalla stagione 2022-23, i tifosi, i collezionisti ed i players di tutto il mondo avranno la possibilità di collezionare, acquistare e scambiare le carte digitali della massima divisione calcistica più prestigiosa d’Italia, dove i calciatori più famosi ed i club più iconici saranno protagonisti del gioco di fantasy football.

Dopo le collaborazioni con la Bundesliga tedesca, LaLiga spagnola e la Major League Soccer statunitense, il campionato italiano è il dodicesimo torneo a stringere un’intesa con Sorare, che ha esteso i propri interessi anche fuori dal calcio, instaurando rapporti economici con la Major League Baseball, la più antica lega di baseball americano. L’accordo con Sorare porterà notevoli benefici per i club della Lega Serie A a partire dal coinvolgimento di nuovi tifosi a livello globale ed avviando nuovi flussi di ricavi mediante le carte digitali.

Luigi De Siervo, CEO della Lega Serie A, ha dichiarato: “In Lega Serie A siamo sempre alla ricerca di opportunità per sfruttare le tecnologie emergenti, per migliorare l’esperienza degli appassionati e per aiutare i nostri Club a coinvolgere al meglio il pubblico internazionale. Sorare è all’avanguardia in questo settore e combina in modo unico il football fantasy gaming con le card NFT collezionabili e questo ci permette di allargare la nostra target audience al fine di avvicinare i fan più giovani al calcio della Serie A TIM. È una partnership con un grande potenziale e siamo pronti a lanciare le prime collection in vista della stagione 2022-23.”

“Questa partnership è un’altra pietra miliare nel nostro viaggio per diventare il gigante dell’intrattenimento sportivo del futuro. – Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare, ha commentato –

La Serie A è una potenza calcistica mondiale e ospita molte delle squadre più celebri e iconiche della storia ed è anche “la casa” di alcuni dei tifosi più appassionati ed entusiasti del calcio mondiale.”

Dall’anno della sua fondazione, avvenuta nel 2018, l’azienda ha registrato una crescita esponenziale, raggiungendo più di 2 milioni di utenti in tutto il mondo attraverso partnership con 260 organizzazioni sportive. Per Sorare, l’Italia rappresenta il mercato in più rapida crescita con i suoi utenti che costituiscono la seconda comunità a livello globale. Numeri importanti per una platform che ha radicalmente cambiato il modo di vivere la passione sportiva, la quale annovera nel proprio board atleti iconic come Serena Williams, Rio Ferdinand, Gerard Piqué e Kylian Mbappé, quest’ultimo nel ruolo di investitore ambassador e partner per l’impatto sociale.