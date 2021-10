UDINESE E LATTERIA SOLIGO: PARTNERSHIP ANCHE NEL SETTORE GIOVANILE

(di Mattia Celio) – Udinese Academy e Latteria Soligo estendono la loro collaborazione: a partire da sabato 16 ottobre la storica azienda di Treviso si lega anche a tutto il settore giovanile del club friulano. Con questo nuovo accordo, Latteria Soligo rinnova il suo impegno a far crescere in modo sano i bambini e i ragazzi, attraverso lo sport, l’alimentazione e la corretta informazione.

Prima del rinnovo della partnership, l’azienda leader nel settore del lattiero-caseario ricopriva il ruolo di partner ufficiale della squadra friulana in tutte le attività di marketing e comunicazione di Udinese Academy attraverso sia le squadre affiliate sul territorio nazionale sia sui canali televisivi ed online del club bianconero.

La novità sta nel fatto che, con la ripresa delle partite ufficiali, il marchio Latteria Soligo sarà presente in tutte le gare delle squadre giovanili, sia sulle maglie dei giovani atleti che sugli striscioni a bordocampo in tutte le partite dei friulani. Questa iniziativa è dovuta al fine di promuovere, in tutto il territorio nazionale, i valori legati ad una giusta alimentazione e alla cura dell’ambiente.

La collaborazione tra Udinese Academy e Latteria Soligo, inoltre, sarà importante anche dal punto di vista dell’istruzione. Infatti, già alla fine di settembre, il marchio trevigiano e l’Udinese si sono rese protagoniste di un gesto a scopo benefico: hanno donato 100 diari scolastici alle scuole primarie di Farra di Soligo per mantenere sempre attivi i più piccoli, con giochi di enigmistica e disegni da colorare, e per approfondire temi legati allo sport e ai prodotti che nascono dal latte attraverso delle schede dedicate.

Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo, ha dichiarato: “Fare giusta informazione, sensibilizzare le persone a rispettare l’ambiente ed accompagnare i futuri campioni di vita e di sport è un punto fondamentale della nostra etica. Aver aggiunto un nuovo tassello alla nostra partnership con Udinese Calcio ci dà inoltre una spinta in più per perseguire i nostri obiettivi che, in fin dei conti, sono quelli di tutti i genitori”.