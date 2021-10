Dal Pino (Serie A): Daspo a vita nei confronti dei razzisti e definizione della data della Supercoppa Italiana

Paolo Dal Pino (nella foto), presidente della Lega calcio Serie A ha parlato, nella ultime ore, relativamente a diversi temi (con focus sulla “sostenibilità” nel mondo del calcio). La riduzione dei costi, ha sottolineato il n.1 della prima divisione, “passa attraverso il financial fair play a livello europeo. Ci sono diverse cose che impediscono lo sviluppo delle società: in questo paese, ad esempio, per costruire uno stadio ci vogliono dieci anni contro i due delle altre nazioni europee“.

Centrali le dichiarazioni sul razzismo negli stadi. “Tutto ciò che è razzismo e discriminazione è orribile e non fa parte di noi. Non è un problema solo di stadi, dove si vedono casi singoli di personaggi che non dovrebbero più entrarvi. Siamo al lavoro per un protocollo d’intesa per un “daspo a vita” verso chi si macchia di razzismo non solo in uno stadio, ma in tutti. Mi piacerebbe che, nel nostro centro Var di Lissone, ci sia una stanza, una “respect room”, dove la tecnologia ci aiuti a debellare le discriminazioni“.

Il presidente della Lega Serie A, infine, si è soffermato sulla Supercoppa italiana tra FC Inter e Juventus FC: “Non è ancora definita la data. Una è verso la fine di dicembre, il 22, l’altra il prossimo 5 gennaio: stiamo parlando con i rappresentanti dell’Arabia Saudita, abbiamo un contratto con loro. Non hanno esercitato l’opzione e sono arrivati in ritardo, ora ci chiedono di giocarla da loro e per noi è positivo avere visibilità ed onorare il contratto“.