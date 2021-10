Ghirelli (Lega Pro): “Abbiamo vissuto 18 mesi, i più bui della storia del calcio, senza risorse da botteghino e sponsorizzazioni

La pandemia ci ha messo di fronte ad un gravoso aumento dei costi, penso ai tamponi e alle spese sanitarie sostenute dalle squadre. Ciononostante, abbiamo portato avanti il campionato, garantendo l’occupazione a migliaia di lavoratori e famiglie. Abbiamo lavorato con serieta’ e responsabilita’, accelerando la campagna vaccinale, raggiungendo il picco dei 98% dei vaccinati nei gruppi squadra. Abbiamo affrontato la crisi proponendo progetti di alto valore, penso in particolare agli stadi e alla possibilita’ di drenare risorse del PNRR per renderli protagonisti di una nuova centralità urbana. Tutto questo in un contesto di riforma per il calcio italiano” così Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, apre il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito stamattina in video conferenza.

“I club di Serie C sono meritevoli di attenzione, abbiamo bisogno che il Governo si ponga in un ascolto attivo. Siamo in attesa del decreto attuativo sulle spese sanitarie, che oggi e’ ancora presso la Corte dei Conti, e le tempistiche destano preoccupazione tra i club. Abbiamo bisogno che le proposte elaborate da Figc vengano accolte dal Governo, in particolare lavoreremo perche’ in fase di conversione del decreto fiscale possa essere recuperata la norma di sospensione e rateizzazione dei contributi fiscali e previdenziali“.

Anche la legge di Bilancio rappresenta un vettore da utilizzare, sono certo che il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali lavorera’ in questa direzione per accogliere le nostre istanze”, prosegue Ghirelli.

Ampia è stata la condivisione in Consiglio Direttivo rispetto al lavoro che i vicepresidenti della Lega Pro Marcel Vulpis e Luigi Ludovici stanno portando avanti nelle rispettive aree di competenza. “Stiamo lavorando per rendere la Serie C sempre più competitiva, implementando le strategie commerciali, di marketing e di comunicazione. Il recente sbarco su Amazon Prime Video conferma che stiamo andando nella giusta direzione, sta crescendo il valore globale del prodotto Serie C sotto il profilo tv e questo nuovo accordo ci apre a nuovi partner non solo in ambito audiovisivo“, afferma Vulpis.

Il vicepresidente Ludovici ha illustrato al Consiglio Direttivo un ampio progetto di sviluppo degli stadi in chiave strategica: “L’impiantistica sportiva è uno degli asset fondamentali per traguardare l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria dei club” ha detto Ludovici. “Rendere piu’ moderni e competitivi gli stadi vuol dire attrarre piu’ risorse, da un lato, e dare l’opportunita’ ai territori di fruire di piattaforme che abbiano anche una valenza sociale”.