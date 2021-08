Main Solution nuovo sleeve sponsor dell’U.S. Catanzaro (Serie C)

Un nuovo major sponsor sulle maglie gara dell’US Catanzaro (club di Serie C – girone “A”). E’ “Main Solution”, azienda attiva nel settore dell’energie rinnovabili. Il logo di questa realtà locale (la sede è a Catanzaro) sarà visibile sulle maniche (tecnicamente “sleeve sponsor“) delle nuove divise per la stagione 2021/22. Si tratta di una società specializzata in energie rinnovabili, progettazione elettrica e sicurezza.

Il presidente Floriano Noto ha spiegato: “Siamo molto contenti di aver raggiunto l’accordo per questa partnership – hanno dichiarato i vertici dell’azienda – che ci lega ai colori giallorossi per la stagione calcistica che comincerà domenica. Sappiamo con quanto impegno la dirigenza delle Aquile ha programmato il prossimo torneo e siamo orgogliosi di dare il nostro contributo, consci anche del valore sociale che la squadra di calcio riveste per la città di Catanzaro”.