U.S. Lecce e Camera di Commercio insieme per valorizzare il territorio

(di Antonio Spina) – I presidenti Saverio Sticchi Damiani dell’U.S. Lecce (neopromossa in Serie A) e Mario Vadrucci della Camera di Commercio della città salentina, hanno ufficializzato la nuova partnership tra il club giallorosso e l’ente camerale.

"Passione sportiva e business", il binomio ideale per un Salento sempre più marketing oriented. È questa l'idea che l'ufficio marketing dell'U.S. Lecce e la Camera di Commercio intendono sviluppare, facendo recitare al club pugliese il ruolo di asset promozionale delle eccellenze locali. Assistere al match in occasione delle gare casalinghe al Via del Mare, diventerà una delle componenti dello show. La Camera di Commercio, infatti, organizzerà incontri "B2B", tra operatori locali e referenti selezionati, per la presentazione delle peculiarità e realtà produttive del Salento, al fine di promuovere lo sviluppo di relazioni imprenditoriali, creare opportunità di business e attrarre investimenti sul territorio.

L’intesa vuole far vivere experience nel pre e post-gara, a partire dall’hospitality. Ai protagonisti, nel pre-match verrà riservato un accesso in area hospitality allo stadio, per degustare i prodotti tipici del territorio con l’obiettivo di vivere il Salento a 360°.

Definito, anche, il classico “walkabout”, un’iniziativa riservata agli ospiti della Camera di Commercio, consistente in un esclusivo tour guidato del Via del Mare che culmina con l’ingresso sul terreno di gioco durante il riscaldamento delle squadre prima di ogni partita. Un’emozione unica che consentirà di conservare un ricordo veramente speciale dell’esperienza salentina.

Ulteriore esperienza è data dal matchday, che permetterà di assistere dalla Tribuna Centrale alla partita, vivendo tutte le emozioni dei giallorossi del prossimo campionato di Serie A.

Altro tassello è la comunicazione, realizzata con banner sull'official web site uslecce.it, attraverso un box di informazioni sul progetto Camera di Commercio, oltre ai post mensili sui canali ufficiali social (Facebook, Instagram e Twitter) dove ammirare gli scatti fotografici e la descrizione delle iniziative svolte. In omaggio a tutti gli ospiti della Camera di Commercio il welcome kit, composto da zaino e sciarpa US Lecce "M908".

Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio di Lecce ha commentato :”non potevamo farci scappare questa opportunità che vuol dire promuovere il territorio, la comunità e l’imprenditoria. Abbiamo scelto, in qualità di Camera di Commercio, di sostenere il Lecce attraverso un contributo di 100mila euro perchè il calcio, meglio di ogni altro sport, permette di veicolare al massimo ciò che si propone. Speriamo di raggiungere insieme i risultati che ci siamo prefissati dopo la promozione in Serie A.”