In esclusiva su Apple TV tutte le partite della MLS attraverso una partnership decennale

(di Antonio Spina) – Apple (leader mondiale nell’innovazione tecnologica con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV)

e Major League Soccer (MLS) hanno siglato una storica partnership, attraverso la quale l’app Apple TV trasmetterà in esclusiva e live ogni singola partita di MLS (massimo campionato professionistico di calcio statunitense e canadese) a partire dal 2023. Una svolta epocale in termini di usufribilità di contenuti televisivi, che consentirà ai fan di tutto il mondo di guardare tutte le partite di MLS, Leagues Cup e selezionare le partite di MLS NEXT Pro e MLS NEXT in un unico luogo, senza interruzioni delle trasmissioni locali o la necessità di un tradizionale pacchetto di pay TV.

La Major League Soccer è il campionato di calcio in più rapida crescita al mondo, raddoppiato in termini di dimensioni a 29 club negli ultimi 15 anni ed annoverando il pool di players più globale in tutti gli sport con la sua fanbase tra le più giovani e diversificate negli sport nordamericani.

Un’intesa decennale, dal 2023 fino al 2032, tra i due colossi, con la possibilità per i fan di abbonarsi ad un nuovo servizio di streaming MLS, disponibile esclusivamente tramite l’app Apple TV, per poter ricevere tutte le partite della MLS in diretta, cui vanno ad aggiungersi tutti i contenuti delle partite, oltre ad un servizio che fornirà un nuovo spettacolo settimanale di incontri dal vivo così da non perdere i momenti clou del match, quali un gol, un salvataggio, replay di gioco, highlights direttamente anche nell’app News, analisi e altri original program. Questo contenuto MLS dal vivo e on-demand fornirà una visione unica, approfondita e dietro le quinte dei giocatori e dei club più amati. Inoltre, un’ampia selezione di partite della MLS e della Coppa di Lega, inclusi alcuni dei più grandi matchup, sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Apple TV+, con un numero limitato di partite disponibili in modalità free. Ulteriore vantaggio sarà dato dall’accesso al nuovo servizio di streaming MLS incluso nei pacchetti di abbonamento MLS per l’intera stagione.

I contenuti MLS live e on-demand sull’app Apple TV saranno disponibili per chiunque abbia accesso a Internet su tutti i dispositivi su cui è possibile trovare l’app, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e Apple TV HD; Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO e altre smart TV; dispositivi Amazon Fire TV e Roku; Console di gioco PlayStation e Xbox; Chromecast con Google TV; e Comcast Xfinity. Il tutto sarà visibile anche su tv.apple.com

Al momento del lancio, tutte le partite della MLS e della Coppa di Lega avranno speakers in lingua inglese e spagnola,mentre tutte le partite che coinvolgono squadre canadesi saranno commentate in francese

“Per la prima volta nella storia dello sport, i fan potranno accedere a tutto da un importante campionato sportivo professionistico in un unico posto”, ha affermato Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple. “È un sogno che diventa realtà per i fan della MLS, per gli appassionati di calcio e per chiunque ami lo sport. Nessuna frammentazione, nessuna frustrazione: solo la flessibilità di iscriversi a un servizio conveniente che ti offre tutto ciò che MLS, ovunque e in qualsiasi momento desideri guardare. Non vediamo l’ora di rendere facile per ancora più persone innamorarsi della MLS e fare il tifo per il loro club preferito”.

“Apple è il partner perfetto per accelerare ulteriormente la crescita della MLS e approfondire il collegamento tra i nostri club e i loro fan”, ha affermato Don Garber, commissario della MLS. “Data la capacità di Apple di creare un’esperienza utente best-in-class e di raggiungere i fan ovunque, sarà incredibilmente facile godersi le partite della MLS ovunque, che tu sia un super fan o uno spettatore occasionale”.