Francia: Decathlon pronto a diventare naming partner dello stadio del LOSC Lille (II Parte)

(di Marco Casalone) – Decathlon, azienda francese proprietaria di oltre 1.500 negozi di articoli sportivi in tutto il mondo, diventerà il nuovo naming partner dello Stade Pierre Mauroy di Villeneuve-d’Ascq (nei pressi della città di Lille), impianto da 50.000 spettatori inaugurato nel 2012 e che ospita le partite casalinghe del Métropole Européenne de Lille (ovvero il consiglio comunale della città francese). , azienda francese proprietaria di oltre 1.500 negozi di articoli sportivi in tutto il mondo, diventerà il nuovodellodi Villeneuve-d’Ascq (nei pressi della città di Lille), impianto da 50.000 spettatori inaugurato nel 2012 e che ospita le partite casalinghe del LOSC Lille , squadra lauratasi campione di Francia nella stagione 2020/21. Con ogni probabilità, l’ufficialità verrà resa dopo il prossimo 24 giugno, data del prossimo consiglio della(ovvero il consiglio comunale della città francese).

Secondo diverse indiscrezioni, riportate dai network radiofonici transalpini RMC Sport e France-Bleu, l’accordo avrà una durata di cinque anni per complessivi sei milioni di euro mentre lo stadio verrà ribattezzato “Decathlon Arena“, conservando in ogni caso l’intitolazione alla memoria di Pierre Mauroy (primo ministro francese dal 1981 al 1984 e sindaco di Lille dal 1973 al 2001).

Decathlon, che ha peraltro sede proprio nel territorio di Villeneuve-d’Ascq a poca distanza dallo stadio, ha scelto di utilizzare per la sponsorizzazione il nome del gruppo invece di Kipsta, il suo marchio dedicato esclusivamente al calcio e che, a partire dalla prossima stagione, sarà fornitore ufficiale dei palloni da gara della Ligue 1 UberEats e della Ligue 2 BKT.

L’operazione rientra in un più vasto programma di espansione della società francese (nel 2021 ha fatto segnare un fatturato record da oltre 13 miliardi di euro), culminato con la nomina a partner ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la firma, nel ruolo di ambasciatore, del judoka tre volte campione olimpico Teddy Riner.

Lo Stade Pierre Mauroy si appresta dunque a diventare il 6° impianto francese a cambiare la propria denominazione, dopo il Groupama Stadium di Lione, l’Orange-Vélodrome di Marsiglia, l’Allianz Riviera di Nizza, il Matmut Atlantique di Bordeaux e la MMArena di Le Mans.