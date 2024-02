Tutti i nove marchi commerciali della maglia del Real Madrid (LaLiga) dal 1982 ad oggi

(di Valerio Vulpis) – L’accordo siglato dal Real Madrid con il colosso dell’informatica Hewlett Packard (HP), per lo sponsor di manica (sleeve), è l’ultimo di una serie di partnership strette dalle Merengues a partire dai primi anni ’80 (quando esplose il mercato delle jersey-sponsorship anche nel calcio iberico). Sotto il profilo statistico il primo club della Liga ad aver apposto un marchio commerciale è stato il Racing de Santander (con l’azienda Teka), seguito appunto dai “Blancos“.

Il primo sponsor dei madrileni è stato Zanussi, marca di elettrodomestici (fondata a Pordenone nel 1916, prima di passare definitivamente ad Electrolux nel 1984), presente sulle divise di gara dal 1982 al 1985. Prima di essere sostituito da un altro brand italiano: Parmalat (fino alla stagione sportiva 1989), colosso lattiero-caseario con sede a Parma (per anni proprietaria e sponsor di maglia del Parma calcio). Una fase storica per la squadra della capitale iberica, che, proprio nello stesso arco temporale, decise di sostituire la marca scandinava Hummel (sponsor tecnico fino ad allora) con le “tre strisce” di Adidas (attuale fornitore tecnico per oltre 117 milioni di euro annui).

Nella stagione 1989/90 il Real, per una sola stagione, si legò a Reny Picot, marca di formaggi e prodotti a base di latte di proprietà delle Industrias Lácteas Asturiana (ILAS), proseguendo quel rapporto con questo specifico settore, dopo l’esperienza positiva a “firma” Parmalat. Successivamente, e fino al 1992, apparve “Otaysa“, impresa dedicata alla vendita di automobili, di proprietà di Santiago Gómez Pintado, che, tre anni più tardi (nel 1995), si presentò anche alle elezioni presidenziali del club.

Il primo partner di matrice iberica (Teka) arrivò solo nel 1992 (e fino al 2001). Specializzato nella produzione di elettrodomestici (come Zanussi) è ricordato, ancora oggi dai fan delle Merengues, per i tanti trofei conquistati in questo periodo. A sorpresa, nel campionato 2001/2, quello del “Centenario” le Merengues si presentarono in campo senza marchi commerciali, ad eccezione dell’indirizzo del portale (realmadrid.com) ben visibili in alcune partite.

Dal 2002 al 2007 la compagnia Siemens firmò le camisetas del Real utilizzando diversi brand del gruppo (Siemens Mobile, Benq o ancora più semplicemente Siemens). Successivamente arrivò Bwin (dal 2007 al 2013) e ancora dopo Emirates (Fly Emirates) attuale main sponsor di maglia (da 11 stagioni).

Tutti gli sponsor di maglia del Real Madrid dal 1982 ad oggi