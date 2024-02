Enilive strappa la title sponsorship della Serie A al marchio TIM

Cambio di nome storico per la Serie A tricolore. Nell’assemblea di oggi, presso la sede di Milano, è stata approvata la proposta di sponsorizzazione di ENI, che ha superato l’offerta economica di TIM (attuale title-sponsor del campionato). Nasce così «Serie A Enilive».

Secondo quanto riportato da Il Corriere, l’accordo di sponsorizzazione è valorizzato in 22 milioni di euro l’anno, per un totale di 66 milioni nel triennio a fronte del nuovo nome del campionato (il sodalizio scadrà nel 2026/27).

Enilive è un nuovo marchio che identifica la divisione del gruppo ENI dedicata alle bioraffinerie che producono biocarburanti (in Italia Venezia, Gela e a breve Livorno), la smart mobility e le stazioni di rifornimento per la distribuzione di tutti i vettori energetici riservati alla mobilità (nello specifico oltre 5mila in Europa)