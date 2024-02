Ciclismo: Daniel Oss nuovo ambassador del Tour of the Alps

Innovare e rinnovare, sempre nel segno dei valori e di un’idea di ciclismo a 360°: è con questo spirito che il Tour of the Alps ha saputo conquistare il cuore di chi ama il ciclismo e che ora accoglie nella sua “famiglia” Daniel Oss (nella foto in primo piano), quale ambassador della gara a tappe euroregionale.

Al di là del valore dell’atleta e dell’uomo-squadra, il GS Alto Garda ha scelto il volto di un atleta credibile, fortemente appassionato e legato al territorio, riconoscendosi nello stile di vita e nei valori fondanti dell’alleanza euroregionale che il Tour of the Alps comunica in tutto il mondo.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della grande squadra del Tour of the Alps, una realtà che ho percepito da corridore ma che ho imparato ulteriormente a conoscere nei mesi scorsi – spiega Daniel Oss. – È una corsa amatissima dagli atleti, dagli addetti ai lavori e dal pubblico, e non è un caso: alle spalle c’è un gruppo organizzatore che negli anni ha adottato soluzioni realmente innovative. La formula di percorsi brevi e intensi, i circuiti finali, la riduzione dei trasferimenti, sono solo alcuni degli aspetti che evidenziano come il Tour of the Alps sia portatore di un’idea di ciclismo nella quale mi rispecchio a fondo.”

Attraverso questa nuova esperienza, Daniel si pone un altro traguardo, conoscere “da dentro” la macchina organizzativa di una importante gara ciclistica, acquisendo nuove competenze. “Collaborerò a stretto contatto con l’area marketing e comunicazione, cercando intanto di apprendere come funziona nell’area organizzativa. È ancora presto per dire cosa farò fra due anni, ma di certo il mondo degli eventi mi affascina, e credo di avere entusiasmo e idee per fare qualcosa di bello: proprio quello che ho trovato nel GS Alto Garda,” ha aggiunto Oss.