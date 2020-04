Tsunami Covid-19 per i club della Ligue1 francese

(di Andrea Peddis) – L’emergenza Coronavirus ha colpito pesantemente la Ligue1. Il massimo campionato francese si trova in una situazione peggiore rispetto ad altre Leghe europee. I club di prima divisione infatti rischiano di perdere il 36% degli introiti da diritti tv e il 25% dal modello economico denominato “Farmer League” (un sistema di cessione dei migliori giocatori “indigeni” cresciuti in terra d’Oltralpe).

Canal+ prima, BeIn sports poi, hanno dichiarato che non pagheranno le quote ai club francesi fin quando la stagione non riprenderà regolarmente. Una perdita secca stimata in 150 milioni di euro per le società di calcio. Il problema maggiore è legato agli scenari futuri del football d’oltralpe. A trasmettere i match, a partire dall’estate 2020, infatti non saranno i suddetti broadcaster, ma gli spagnoli di MediaPro. L’emittente iberica infatti ha firmato un contratto di 4 anni (dal 2020 al 2024) per una cifra record pari a 800 milioni di euro annui.

I club francesi si trovano ora sotto il controllo della Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Fondamentale pertanto la garanzia solida rappresentata proprio da MediaPro. Ovviamente con il possibile slittamento della stagione sportiva, il contratto con gli iberici potrebbe non partire in tempi previ, rendendo così lecita la richiesta di rimborso da parte dell’azienda con sede a Madrid.

La crisi economica derivata dal Covid-19 rischia di generare ulteriori effetti negativi per la Ligue1. I club guadagnano circa il 25% delle loro entrate dalle plusvalenze di calciatori cresciuti in casa e venduti alle squadre di tutta Europa. Un fenomeno iniziato dopo la vittoria del Mondiale nel 1998 e rafforzatosi proprio in occasione dell’ultima FIFA World Cup (Russia2018). Secondo gli analisti potrebbe compromettere ulteriormente i bilanci delle squadre della prima divisione. Il modello economico (da cui deriva il termine “Farmer League”) potrebbe crollare sotto i colpi del Covid-19, anche perché i prezzi dei cartellini subiranno presumibilmente una drastica riduzione. La situazione per i club e i campionati di Ligue 1 e 2 pertanto non è la migliore, e potrebbe portare alla volontà di interrompere il campionato in corso per usufruire da subito dei soldi collegati all’accordo con gli spagnoli MediaPro.