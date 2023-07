Tradizione rispettata per la maglia del S.C. Heerenveen (Eredisivie)

L’SC Heerenveen, squadra olandese che milita in Eredivisie (l’equivalente della Serie A italiana), ha presentato i nuovi kit Home che indosserà nel corso della prossima stagione agonistica. A caratterizzare le maglie i petali di ninfea, simbolo e forte richiamo al territorio, la Frisia, che il club rappresenta.

La nuova ‘Home’ dell’SC Heerenveen, a girocollo, presenta le tradizionali bande verticali bianche e blu. Nelle parti bianche sono inseriti, in grafica sublimatica, i petali rossi di pompeblêd, nome frisone che indica le foglie della ninfea gialla, presenti nella bandiera della Frisia e nello stemma del club. Il backneck è personalizzato con il logo e i colori del club insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’.

Anche nel retrocollo esterno è stampato in rosso un petalo di ninfea. Sul petto, in stampa siliconata, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma delll’sc Heerenveen. Sul fondo maglia è presente un tape personalizzato con la scritta in frisone “Lit jim gean, Friezen” (Lasciatevi andare, gente frisona). I pantaloncini sono bianchi e per i calzettoni esiste una doppia opzione: neri con bordo superiore blu con due righe bianche oppure bianchi con bordo blu e riga bianca.